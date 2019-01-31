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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert eleştiri: Bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Altay 'İstanbul il başkanının istifa şımarıklığı, CHP'de büyük tahribata yol açtı. Canan Kaftancıoğlu, bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez.' şeklinde konuştu

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda istifa gerilimi sürüyor. Geçen pazar belirlenen İstanbul'un ilçe adaylarına tepki gösterip istifa eden ve ardından kararından vazgeçen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 39 ilçe başkanını toplantıya çağırdı. Ancak toplantıya sadece 12 ilçe başkanı katıldı. Kaftancıoğlu, 27 ilçe başkanı toplantıya katılmayınca deklarasyon yayımlamadı.
 
"HATA YAPTIM"
 
Kaftancıoğlu, toplantıya katılan 12 ilçe başkanına "Hata yaptım, kötü bir reaksiyon gösterdim" dedi..
 
CHP'Lİ ALTAY KAFTANCIOĞLU'NA YÜKLENDİ
 
Sabah'ın haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Kaftancıoğlu'nu sert bir dille eleştirerek, "CHP'de bir sıkıntının olduğu görülüyor. İstanbul il başkanının istifa şımarıklığı, CHP'de büyük tahribata yol açtı. Kaftancıoğlu, bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez. Eğer devam ederse bu kez başka istifalar olur" dedi.
 
Kaftancıoğlu, il başkanlığı seçimlerinde ters düştüğü Battal İlgezdi'yi Ataşehir'de, Bülent Kerimoğlu'nu da Bakırköy'de tekrar aday yaptırmak istemiyordu..
 

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