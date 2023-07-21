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Politika

CHP iç savaşla boğuşurken İYİ Parti'den dikkat çeken çıkış!

CHP, İmamoğlu'nun sosyal medyaya sızan gizli darbe toplantısıyla çalkalanırken İYİ Parti, yerel seçim hazırlıklarına gaz verdi.

21 Temmuz 2023 Cuma 08:00 - Güncelleme:
CHP iç savaşla boğuşurken İYİ Parti'den dikkat çeken çıkış!
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CHP iç savaşla boğuşurken ve Akşener yaptığı konuşmada CHP'yi yerden yere vururken İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, yerel seçimlerde partinin 81 ilde kendi adayını çıkaracak şekilde planlama yaptığını belirtti.

'TEK BAŞIMIZA GİRECEKMİŞ GİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'

Akburak, "Belediye başkan adaylarının belirlenme süreci için ekiplerin hazırlandığını ifade etti. Burak Akburak, "Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi, her ilde, her ilçede adaylarımızı tespit etmek için çalışmalara başladık. Doğru ve kazanacak adayla ilerlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

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