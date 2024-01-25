CHP'de kapılar kilitlendi! Özgür Özel ile ilgili kulislere sızan bilgiyi ilk kez açıkladı

Genel seçimlerin hemen ardından koltuk savaşlarının yaşandığı CHP'de, genel başkan belirlenmesine rağmen yaklaşan yerel seçimler yeni krizleri de beraberinde getirdi. Aday belirleme konusunda da parti içerisindeki polemikler gündemden bir türlü düşmüyor.

24 TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Temsil Heyeti' programına konuk olan Gazeteci Fatih Atik CHP hakkında önemli bir kulis bilgisi paylaştı.

CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel'in cuma günü yapılacak Parti Meclisi'nde aday belirleme yetkisi isteyeceğini belirten Atik, "Böyle bir kulis bilgisi geldi. Bunun yetkisini isteyecek. Alabilir mi, alamaz mı? Onu bilmiyorum. CHP ile ilgili şunu söyleyeyim. Parti Meclisi'nde olan yetkiyi Genel Başkan kendisine alıyor." ifadelerini kullandı.

"Birkaç ay önce Kılıçdaroğlu'nu devirdiler." diyen Atik sözlerini şöyle sürdürdü:

Özgür Özel geldi. İmamoğlu dört defa Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi alamadı. Özgür Özel de üç defa randevu istedi, bir tanesi kabul edildi. Geçen gün görüştüler. İstanbul'da Altan Öymen'in eşinin cenazesinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki gerilimi gördük. Yine davet etti Kılıçdaroğlu kabul etmedi. 6 ay önce genel başkan değiştirdiler. Bugün yine Kemal Bey'in desteğini arayan iki isim var ortada. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok enteresan bir hale getirdi. Gönderdikleri ismin desteğini almaya çalışıyorlar.