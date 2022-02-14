Akşam Gazetesi 14 Şubat 2022 Pazartesi 08:57 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:00

CHP'nin çağrısıyla HDP dışındaki 6 muhalefet partisinin buluşmasına HDP kanadı sert tepki gösterdi. Bu gelişme, CHP'nin, terör örgütü PKK ile ilişkisini daha fazla taşıyamadığı için HDP'yi dışladığı şeklinde yorumlansa da, tepkileri önlemek için HDP ile ayrı bir ilişki yürüteceği ihtimali de değerlendiriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine bir araya gelen 6 genel başkan, 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' gündemli bir toplantı yaptı. Toplantının gündeminden çok 'katılımcıları' ve HDP'nin davet edilmemesi tartışıldı.

HDP: BİZE MUHTAÇSINIZ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "6 muhalefet partisinin başkanları bir araya gelsinler çok iyi yapıyorlar. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı, HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaat ettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AKP ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur" dedi.

Diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan da, İzmir Kongresi'nde, "O toplantıda neden HDP yok denildi. Bizi tanımayanları biz hiç tanımıyoruz. 6 partiden birini ayırın diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı etmez. O yüzden biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur. Bu yola bir gün herkes muhtaç olacak. Biz öyle kolay lokma değiliz" ifadesini kullandı.

'BAKANLIK PAYLAŞIYORLAR'

HDP'li eski vekil Sırrı Sakık da tartışmaya, yerel seçimleri "HDP'nin kazandırdığını", ancak "6 parti genel başkanının, daha seçim yapılmadan bakanlık ve kadro paylaşımına başladığını" öne sürerek katıldı. Sakık, "Bir Kürt karşıtlığı, hatta düşmanlığı hem iktidarda hem de muhalefette var. Bununla bir yere varılmaz. Biri cumhurbaşkanı, biri başbakan diğeri de ekonomi bakanı olmak istiyor. Görevler dağıtılıyor. HDP olmadan hiçbirinin buna gücü yetmiyor. Şunu da herkes bilsin HDP 31 Mart seçimlerinde hiçbir pazarlığa girişmeden iktidarı cezalandırdı. HDP seçmeni ile oturulup konuşulmalı. Yoksa, kimse HDP'nin oyları üzerinden hesap yapmasın" dedi.

HDP eski Milletvekili Mahmut Alınak ise daha sert konuştu ve "Bu apaçık bir sahtekarlıktır" dedi.

KILIÇDAROĞLU KONUŞTU, ÇELİŞTİ

Kılıçdaroğlu ise HDP'ye cevabı parti kanalı Halk TV'de verdi. Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, HDP'nin 'parlamenter sistem' buluşmasında yer almamasının onu yok saymak anlamına gelmediğini savunarak, "HDP'yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Bu çalışma, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş çalışmasını yürüten altı parti arasında yapıldı. Altı partinin genel başkan yardımcıları birlikte çalıştılar ve bir metin hazırladılar. HDP'yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler, ihtiyaç olduğunda biz gideriz" dedi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, daha önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin anayasa çerçeve çalışmasında HDP'nin bulunması ile çelişiyor. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun "HDP'yle ihtiyaç olduğunda görüşeceğiz" ifadesi de, HDP'yi 'lazım oldukça görüşülen parti' pozisyonuna getiriyor.

'O DA OLUR İNŞALLAH'

Gelecek Partisi Sekreteri Kani Torun'un, liderlerin bir araya geldiği fotoğrafı paylaşarak, "Fotoğrafı Pervin Buldan çekti herhalde" diyen kullanıcıya, "O da olur bir gün inşallah" yanıtını vermesi de dikkat çekti.

SOL İTTİFAKTA SORUN YAŞIYOR

CHP ile HDP arasında 'yok sayma' üzerinden başlayan tartışmada ilk adımı HDP atmış ve 18 Ocak'ta yaptığı çağrı ile TİP, Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) 'üçüncü ittifak' için bir araya gelmişti. Ancak görüşmeden 'yeni ittifak' kararı çıkmamış, Sol Parti ve TKP buna itiraz etmişti. 'Sol ittifak' girişiminin, "HDP'siz muhalefet buluşması"nın ardından, şubatta ikinci kez bir araya gelmesi bekleniyor. İkinci toplantıya bütün sol ve sosyalist partilerin davet edilip edilmeyeceği henüz netleşmedi. Ancak toplantının 'ittifak kurmayı kabul eden partiler'in katılımıyla yapılabileceği belirtiliyor.

"HDP'Yİ DEĞİL, OYUNU ALALIM"

HDP'nin liderliğinde bir üçüncü ittifak kurulmasına Kılıçdaroğlu da destek vermiş, 'CHP-HDP ittifakı' tartışmalarının böylece biteceğine sevindiğini ima etmişti. Kılıçdaroğlu, "Üçüncü İttifak çok güzel olur. Millet İttifakı'nda olmayan bir partiyi ittifak içinde gibi gösteremeyecekler" demişti. Ancak 6'lı toplantıya HDP'nin verdiği tepki, kendilerini CHP'li ittifakın dışında görmediklerini de ortaya koyuyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun 'lazım olduğunda konuşuruz' ifadesini kullanması da, CHP'nin sağ partilerle HDP ve sol partiler arasında durarak, iki tarafı da idare etme yolunu tercih edebileceği şeklinde yorumlanıyor. CHP ve İP'in, çok adayla cumhurbaşkanı seçimine gidilmesi halinde HDP-sol ittifak adayının ikinci tura kalamayacağı, böylece ikinci turda HDP-sol oylarının Millet İttifakı'na geleceği, böylece HDP'ye mahkum olunmayacağı hesabı yapıldığı da kulislerde konuşuluyor.