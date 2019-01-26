CHP, İP'in oyununa geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakta anlaştıklarını duyurdu.
Anlaşmaya göre; mutabık kalınan 27 ilin 16’sında CHP, 11 ilde İP’li adaylar seçime katılacak. Gaziantep Büyükşehir’de İP’li aday yarışacak. İstanbul’un Üsküdar ilçesi ise CHP’ye, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi ise İP’e bırakıldı. Ankara Etimesgut ile Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise CHP-İP adayları ayrı ayrı seçime katılacak. Bodrum, Etimesgut, İstanbul’un bazı ilçeleri gibi görüşmeleri tıkayan ilçelerde, iki parti de ortak aday yerine kendi adayını çıkaracak. İstanbul’da Arnavutköy, Bağcılar, Esenler, Kağıthane’de İP aday gösterecek. İstanbul’da Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş gibi CHP’nin ‘kale’ olarak gördüğü ilçelerde iki parti de aday gösterecek. 24 Haziran seçimlerinde yüzde 22 oy alan CHP, kendisinin yarısı kadar dahi oy alamayan yüzde 9,9’luk oy oranına sahip İP’e güçlü olduğu yerleri kaptırması partide eleştiri konusu oldu.
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