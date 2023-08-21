CHP-İYİ Parti arasında belediye pazarlığı kızışıyor! Akşener, köprüleri tamamen atabilir

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından hezimete uğrayan koalisyon masası, yerel seçimler öncesi darmadağın oldu. Yaklaşık yüzde 1,5'luk oyla CHP'den toplamda 38 milletvekili koparan masanın küçük ortakları, seçim sonrası CHP'ye yüklenmiş ve başarısızlığın faturasını CHP ile yapılan ittifaka ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlamıştı. Masanın büyük ortağı İYİ Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener seçim sonrası çok sert açıklamalar yaparak, kuruluş sürecinde CHP'den istediği 15 milletvekilini "Hayatımın en büyük pişmanlığı" olarak nitelendirerek tüm köprüleri atmıştı.

CHP'DEN "LEVENT GÖK" RESTİ



Muhalefet cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, İYİ Parti kanadı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta bir açıklama yapacağını duyurmuştu. Gözler Meral Akşener'in yapacağı açıklamalara çevrilirken, konuşmada CHP ile ortaklığın bitirilmesi ve yerel seçimlere tek başına girilmesi gibi konuların da yer alabileceği kulislerde iddia olarak yer aldı.

CHP'de ise Meral Akşener'in açıklamalarından öne hareketlilik başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul'a aday olacağını açıklamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Mansur Yavaş'ın yeniden aday olması beklenirken, flaş bir gelişme yaşandı. CHP kulislerinde önceki dönem milletvekili olan Levent Gök'ün Ankara için aday gösterilebileceği konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun "Mansur Bey yeniden aday olmalı" fikrine rağmen, partide seçimlerin ardından başlayan 'değişim' sürecini örnek gösteren partililerin "CHP kendi çıkardığı isimlere dönmeli" fikrinde birleşitiği öğrenildi.

"CHP KENDİ ADAYINI ÇIKARMALI"

Yerel seçimlerde adayların bu kapsamda belirlenmesi gerektiğini söyleyen partililer, Ankara için de aynı durumun geçerli olduğunu söyledi. Kulislerden gelen bilgilere göre CHP'li bir kesimin, "Meral Hanım 26'sında açıklama yapacak, ondan sonra Mansur Bey'in tavrı nasıl olacak? O zamana kadar sayın Gök'ün adı da adaylık için geçen isimler arasında..." fikrinde birleştiği belirtildi.

Ayrıca koalisyonun küçük ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "CHP'nin kendi başına seçim kazanması mümkün mü ya?" şeklindeki çıkışına da yanıt verilmesi gerektiğini belirten partililer "Biz kendi geleneğimizden bir aday göstermediğimiz zaman karşılaştığımız açıklamalar bunlar oluyor. Neden CHP kendi başına kazanamasın ki? Bu gibi açıklamalar olmaması için Ankara'da kendimizden bir aday gösterebiliriz. Sağ değil, CHP'li bir adayımız olsun." şeklinde bir çıkış yaptı.

PAZARLIKTA SON KOZLAR

Parti içerisinde "koltuk savaşı"na girişen Kemal Kılıçdaroğlu ise ittifakı yeniden kurarak koltuk kavgasında da ön plana geçmek için yerel seçimler öncesi pazarlıkta son kozlarını oynamaya başladı. İYİ Parti ile ipleri koparan isim olmamak isteyen Kılıçdaroğlu, yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladı. İYİ Parti cephesinde yerel seçimlerde İzmir'in isteneceği iddiaları üzerine harekete geçen Kılıçdaroğlu, bu konuda kapıları kapatırken; İYİ Parti'ye İzmir, İstanbul ve Trakya'da birer ilçe verilebileceği CHP kulislerine yansıdı.

İPLER KOPMA NOKTASINDA

İYİ Parti'nin ise özellikle İzmir ve Ankara'da Beypazarı konularında kararlı olduğu ve bu yerleri alamazsa CHP ile köprüleri tamamen atabileceği öğrenildi. Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşma öncesi pazarlık savaşı kızışırken, Akşener'in istediğini elde edememesi durumunda son dönemde kurmayları üzerinden verdiği "müstakil seçim" mesajını bu kez de kendisinin açık şekilde ifade edeceği belirtildi.

HDP'YE NE VADEDİLDİ?

Öte yandan 2019'daki seçimlerde özellikle CHP'nin İstanbul ve Ankara'yı kazanması konusunda büyük rol oynayan HDP ile de tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi pazarlık masasına oturulma hazırlığı yapıldığı kulislere yansıdı. HDP'ye de İYİ Parti'de olduğu gibi bazı bölgelerin teklif edilebileceği öğrenildi.