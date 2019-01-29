CHP İzmir adayı Tunç Soyer'e MHP'den tepki: Küllenen öfke alevlendirmiştir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermesine ilişkin, "Babasının vicdan kasaplığıyla övünen oğlunun Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti tarafından aday gösterilmesi Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak düşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, CHP'nin, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"KÜLLENEN ÖFKE ALEVLENMİŞTİR"

12 Eylül darbesinin ardından "MHP ve ülkücü kuruluşlar davası"nda yargılanan yüzlerce kişiden bazılarının idam edildiğini, bazılarının da tutuklandığını hatırlatan Büyükataman, "Adaylığı açıklanan zatın babası, hukuku katletmiş bir kişidir. Milliyetçi-ülkücü hareketi kendi hastalıklı ideolojik penceresinden yorumlayarak, hiç aynaya bakmadan devletin yılmaz bekçileri olan milliyetçi-ülkücü hareketi anayasal düzeni yıkmakla suçlayan ve bir çete olarak yorumlayan savcının oğlu, geçmişiyle gurur duyduğunu ifade ederek vicdanları titretmiş, küllenmiş öfkeleri yeniden alevlendirmiştir." ifadelerini kullandı. Büyükataman, şunları kaydetti:

"CUMHURİYET TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK SÜRÜLMÜŞTÜR"

"Hukukun üstünlüğünü ve evrensel hukuku hiçe sayıp ideolojik bulaşıkları içerisinden Milliyetçi-Ülkücü Hareketi adeta yok etmek, vicdanı ve insanlığı dar ağacına çekmek isteyen iddia makamının ve babasının bu vicdan kasaplığıyla övünen oğlunun Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti tarafından aday gösterilmesi Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak düşmüştür. Ülkücülüğünü yaşayamadığını iddia ederek merkez olma derdine düşen, iktidara gelmek uğruna küresel odaklara göz kırpan NATO beslemelerinin de bu zata destek verecek olmaları yaşadıkları akıl tutulmasının başka bir hali olarak karşımızdadır."

AKŞENER'DEN SOYER MESAJI: DESTEKLEYECEĞİZ

Milliyetçi seçmenin oylarını isteyen Meral Akşener yerel seçimlerde, Alparslan Türkeş'in işkencecilerini öven Tunç Soyer'in arkasında duracağını söyledi