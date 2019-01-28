CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM´deki görevinden istifa etti
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç (PM), İzmir´den gösterilecek kimi adaylara tepki göstererek, PM´deki görevinden istifa etti.
- İHA
CHP PM´de sabaha kadar devam eden belediye başkan adayları mesaisi, sıcak anlar yaşandı. PM´de yer alan ve aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) üyesi olan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç´ın, aday listesine tepi göstererek Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.
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