CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM´deki görevinden istifa etti

CHP PM´de sabaha kadar devam eden belediye başkan adayları mesaisi, sıcak anlar yaşandı. PM´de yer alan ve aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) üyesi olan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç´ın, aday listesine tepi göstererek Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.