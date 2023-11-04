CHP kurultayında ''anti demokratik'' çıkışı! İki isim genel başkanlık yarışından çekildi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan'ın genel başkanlık için yarışacağı CHP kurultayında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Adaylar arasında yer alan eski milletvekili İlhan Cihaner, kurultayın başlamasına kısa süre kala adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortamın yaratıldığını ifade eden Cihaner, "Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir" dedi.

Kendisine destek olan delegelerin şaibeli hale getirildiğini söyleyen, Cihaner, "Yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı "siyasetsiz" bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. "Vatan Cephesi" katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki "diğer adaylara imza desteği verileceği" dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir" dedi.

"Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz" diyen Cihaner, "Çoğu büyük mücadelelerden gelen Kurultay Delegelerimizin tüm bu anti demokratik koşullara rağmen en doğruyu tercih edeceklerine dair umudumuzu diri tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖRSAN ÖYMEN DE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ KİM KAZANIRSA KAZANSIN, KAYBEDEN NE YAZIK Kİ CHP OLACAK



Kurultayın anti-demokratik bir ortamda gerçekleştiğini dile getiren Örsan Öymen, "CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların "yarışına" dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı'ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay'da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur" dedi.

