Kılıçdaroğlu'nun il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği genelde, parti içinde ayaklanma başlattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu il ve ilçe başkanlıklarına 2019 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için genelge gönderdi.

Kılıçdaroğlu, CHP üyesi olmayanların aday adaylık başvurusunun da kabul edilmesi istedi. Bu genelgenin ardından Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe gibi ilçelerde mahalle temsilcilerinin imzalarıyla “eğilim yoklaması” talebinde bulunuldu. İlçeler “CHP’nin adaylarını CHP’liler belirlesin” şeklinde bir ayaklanma başlattı. Bu ayaklanmanın diğer ilçelere de sirayet etmesi bekleniyor. CHP’liler CHP’li olmayan bir adaya onay vermek istemiyor.

Tepkiye karşı ittifak

Kılıçdaroğlu, aday adaylıklarını açıklayan Akif Hamzaçebi, Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin’e rağmen İstanbul ve Ankara’ya parti üyesi olmayan bir aday düşünüyor. İstanbul’da HDP Ankara’da da İP’yle ittifak yapacağı konuşulan CHP’nin tepki çekmeyecek adaylar üzerinde yoğunlaştığı konuşuluyor.

(Akşam)