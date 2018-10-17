CHP lideri Kılıçdaroğlu hastanelerin tüm açıklamalarına rağmen ‘ameliyat yapılmıyor’ yalanını sürdürdü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki partisinin geçen haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada, hastanelerde tedavilerin ameliyatların durduğunu iddia etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasına çok sert tepki gösterdi.

ERDOĞAN’DAN SERT TEPKİ

Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat, Ispartalı onu iyi tanır. Eline almış bir paçavra, Meclis'te konuşuyor. Gazi'deki bir hastanede kağıt gitmiş, ameliyat yapılmayacak. Bunu duydunuz mu, gördünüz mü? Ben zaten onun ne mal olduğunu biliyorum. Onu ben SSK'nın başında olduğu zamandan tanırım. Nasıl çökerttiğini iyi bilirim. Benim jenerasyonum da onu çok iyi bilir. Onlar ölüleri bile rehin aldılar. Bunlar böyle adamlar” ifadelerini kullandı. Eleştirilerini “Yalan olur da böylesi olur mu” diyerek sürdüren Erdoğan, “Bay Kemal, hastanelerde tedaviler, ameliyatlar durdu mu, gel de Isparta'nın şehir hastanesine bak. Yalan olur da böylesi olur mu? Bu nasıl vicdansızlıktır. Atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz yerden bizi vurmaya kalkıyorsun. Sen bittin, tükendin sen. Sana Mart 2019'da öyle bir ders verilecek ki belini doğrultamayacaksın. Ameliyatlar yasaklanmış, şu yalana bak ya. Senin zamanında röntgen için 8 ay sonraya randevu veriyorlardı. Ne konuşuyorsun” diye cevap verdi.

BİR DE SAVUNMAYA KALKTI

Partisinin dünkü grup toplantısında yalanlarına devam eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine verdiği cevabı utanmadan kürsüde okudu. Kendisine gelen belgeleri incelediğini, muhataplarla görüştüğünü, daha sonra kamuoyuna açıkladığını belirterek yalanlarını savunmaya kalkıştı. SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemle ilgili, “İlk kez tüm elemanları sınavla ben aldım” diyen Kılıçdaroğlu'nun bu yalanını, o döneme ait belgeler ortaya çıkarmıştı.

SGK atamalarında usulsüzlük

Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlük yaptığı 23 Mayıs 1998'de SSK'nın ihtiyacı olan 2 bin 147 sağlık personeli alımı için tek aşamalı tercih sistemiyle ÖSYM tarafından sınav yapıldı. Sınavda bin 876 kişinin işe girmeye hak kazandığı ortaya çıkmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun sınava rağmen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Alişan Sağlam'ın hazırladığı ve Genel Müdür Yardımcısı Kemal Oktar'ın da imzaladığı yazıyla isteğe bağlı olarak pozisyonlara atama yaptığı belirlenmişti.

HDP'den oy alabilecek aday arayışı

Yerel seçim kampanyasını geçen hafta başlatan CHP'de, ilk adayların belirleneceği Parti Meclisi toplantısı, gelecek hafta yapılacak. En büyük yarışın İstanbul ve İzmir'de yaşanması beklenen CHP'de, aday adaylığı için başvurular 19 Ekim'de sona erecek. Büyük tartışmaların yaşanmasının beklendiği PM'de ilk olarak Eskişehir, Aydın gibi üzerinde uzlaşılan illerin adaylarının netleşmesi bekleniyor. CHP'de bugün kadar netleşen aday bulunmasa da çok sayıda isim, aday olabilmek için çalışmalarına başladı. En büyük mücadelenin yaşandığı İstanbul'da Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Engin Altay gibi isimlerin çalışma yaptığı, ancak son sözü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceği belirtildi. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla sıkı bir çalışma yürüten Kılıçdaroğlu'nun HDP'den de oy alabilecek farklı bir isim üzerinde yoğunlaştığı kulislere yansıdı.

(Güneş)