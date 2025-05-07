Partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısında konuşan Özel'in gündeminde "kamera bantlama skandalı" vardı. Daha önce yaptığı açıklamada "Çorba dökülürse itibarımız zedelenir" diyerek kameraların bantlanmasını savunan Özel, dünkü toplantıda asıl niyetin "mahremiyet" olduğunu savundu.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu temasların kayıt altına alındığını ve servis edildiğini iddia eden Özel, "Ekrem Bey'in yaptığı normal görüşmeleri alıp basına servis eden siz değil misiniz? Size karşı alınacak tedbir o olduğu için bantladık, çok da iyi yaptık." diyerek İmamoğlu'nun gizli görüşmeler gerçekleştirdiğini de itiraf etmiş oldu.

İmamoğlu'nun Le Meridien Otel'de şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler büyük tepki toplamıştı.

O KORUMA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDAYDI

Geçtiğimiz günlerde İBB yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga yolsuzluk operasyonu kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan 47'si İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner bulunuyor. Öte yandan Gözaltına alınan şüpheliler arasında 12 Ekim 2024 tarihli görüntülerde yer alan ve güvenlik kamerasının görüntü almasını engellediği tespit edilen Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de yer almıştı.