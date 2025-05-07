İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2025 Çarşamba / 10 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6451
  • EURO
    43,9116
  • ALTIN
    4204.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP lideri Özel'den 'bant' itirafı: Çok da iyi yaptık
Politika

CHP lideri Özel'den 'bant' itirafı: Çok da iyi yaptık

İstanbul Le Meridien Otel'de güvenlik kameralarının bantlanması ve jammer kullanımıyla ilgili kamuoyunu “çorba dökülürse” gerekçesiyle ikna etmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son açıklamasında asıl nedeni itiraf etti. İmamoğlu'nun görüştüğü kişilerin görüntülenmesini istemediklerini belirten Özel, 'Tedbir o olduğu için bantladık, çok da iyi yaptık' dedi.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
CHP lideri Özel'den 'bant' itirafı: Çok da iyi yaptık
ABONE OL

Partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısında konuşan Özel'in gündeminde "kamera bantlama skandalı" vardı. Daha önce yaptığı açıklamada "Çorba dökülürse itibarımız zedelenir" diyerek kameraların bantlanmasını savunan Özel, dünkü toplantıda asıl niyetin "mahremiyet" olduğunu savundu.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu temasların kayıt altına alındığını ve servis edildiğini iddia eden Özel, "Ekrem Bey'in yaptığı normal görüşmeleri alıp basına servis eden siz değil misiniz? Size karşı alınacak tedbir o olduğu için bantladık, çok da iyi yaptık." diyerek İmamoğlu'nun gizli görüşmeler gerçekleştirdiğini de itiraf etmiş oldu.

BANT SKANDALI

İmamoğlu'nun Le Meridien Otel'de şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler büyük tepki toplamıştı.

O KORUMA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDAYDI

Geçtiğimiz günlerde İBB yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga yolsuzluk operasyonu kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan 47'si İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner bulunuyor. Öte yandan Gözaltına alınan şüpheliler arasında 12 Ekim 2024 tarihli görüntülerde yer alan ve güvenlik kamerasının görüntü almasını engellediği tespit edilen Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de yer almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.