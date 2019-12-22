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Politika

Son dakika | CHP Mansur Yavaş'ın rüşvet talebini ifşa eden Sinan Aygün'ü partiden ihraç ediyor

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında, parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.

AA22.12.2019  21:54 - Güncelleme: 22.12.2019  22:29

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında, parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı. 

RÜŞVET VERMEDİ DİYE Mİ?

Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede konuya ilişkin Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "CHP Sinan Aygün’ü ihraç edecekmiş? Niye? 25 milyon lira rüşvet vermedi diye mi? Şaşırt beni CHP !.. Atatürk resmini indireni değil de ismi vereni atmışlardı partiden" ifadeleriyle tepki gösterdi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMİŞTİ

Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Aygün'ün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddialar ve sonrasındaki açıklamaları İçişleri Bakanlığını harekete geçirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında Aygün tarafından ortaya atılan iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.

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