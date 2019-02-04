CHP maskeli HDP’li adaylar
Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, CHP ve İP’in ortak belirlediği isimlerin karşısına aday çıkarmayarak ittifaka açık destek verdi. Kandil’in partisi, Tunç Soyer, Şerdil Dara Odabaşı, Özgen Nama gibi CHP görünümlü HDP’lileri aday yaptırarak desteğinin karşılığını fazlasıyla aldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım,Altındağ Belediyesi’nin himayelerinde gerçekleştirilen Erzincan Dayanışma Derneği yeni binasının açılış törenine katıldı. Açılış töreninde toplanan kalabalığa hitap eden Yıldırım, İstanbul’dan Erzincan Derneği yeni binasının açılışını yapmak için geldiğini söyledi.
BENİ UNUTMASINLAR
Yıldırım, Ankara nüfusunun önemli bir bölümünü Erzincanlıların oluşturduğunu belirterek, “İnsanlarımızın gurbette memleket hasretini gidermeyi sağlayacak bu dernek binasının açılışını yapacağız. Erzincan deyip geçmeyin. Yakında seçim var. 5 yıllığına her yerde belediye başkanı, muhtarlar seçilecek. Erzincanlılar, İstanbul’daki akraba dostlara haber salın beni unutmasınlar” dedi.
ERKEN TERHİS
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını anımsatarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “18 Şubat’tan itibaren TBMM görevini tamamlayacağım, erken terhisten ver elini İstanbul. Seçimler önemli, her seçim yeni heyecan yeni umutları beraberinde getirir. Millet bizi biliyor. 1994’te Cumhurbaşkanımız ile beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladık. Daha sonra yolculuğumuz AK Parti’nin kuruluşu ile başladı. 16 yıl içinde Rabbimiz nasip etti milletimiz destek verdi. Milletvekilliği, Bakanlık,Başbabaknlık şimdide Meclis Başkanlığı yapmak nasip oldu. Bu süreleri boşa geçirmedik. Bugüne kadar, bundan sonra da milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz.”
HAYAL GÖRMESİNLER
1 Nisan’da inşallah sonuç alırsak, o zaman durmak yok yola devam diyen Yıldırım, CHP ve İYİ Parti’nin kurduğu ‘Millet İttifakı’nı eleştirerek, şunları söyledi: “Millet bizi biliyor. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Şimdi bakıyoruz; diğer ittifaklarda maskeli adaylar var. Maskeyi kaldırınca HDP gözüküyor, kapatınca CHP gözüküyor. Millet bunu yemez, hiç kimse hayal görmesin.”
ARKADAŞLARI VE ÖĞRETMENLERİYLE BULUŞTU
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, öğrenim gördüğü Piri Reis Ortaokulu, Kasımpaşa Lisesi’ndeki 75 arkadaşı ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Beşiktaş’taki bir otelde gerçekleşen buluşmada konuşan Yıldırım, “Hayatımızın en güzel yıllarını birlikte geçirdik” dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Millet artık her tarafta betonları görmek istemiyor” dedi.
Örtü kalktı, kirli oyunu artık herkes görüyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Geçen sefer örtülü bir ittifak söz konusuydu, şimdi bu örtü kalkmıştır. CHP ile HDP’nin ittifakı, açık bir ittifaktır. Artık bunu herkes görüyor” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ‘Cumhur İttifakı’nın, masa başında parti yöneticilerinin bir araya gelerek karar verdiği bir seçim iş birliği olmadığını belirten Kurtulmuş, “15 Temmuz gecesi, darbeye karşı ‘Allahuekber’ sesleri ile salalar eşliğinde vatandaşın oluşturduğu gönüllü birliktelikti bu. Şimdi siyasete yansıyor bu. Geçmiş dönemde de Anayasa değişikliğinde parlamentoda müşterek çalışmaya, en son 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın, fiziki, fiili seçim iş birliğine döndü” dedi.
ÖRTÜ KALMIŞTIR
24 Haziran seçimlerinde HDP ile CHP arasında örtük kurulan ittifakın açık bir hale geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Şişli’de, Beşiktaş’ta CHP seçmeninin bir kısmı, ‘Aman AK Parti düşsün, HDP barajı aşsın diye blok olarak HDP’ye oylar verildi. Bunlar, Türkiye’nin birçok yerinde yapıldı. Geçen sefer örtülü bir ittifak söz konusuydu, şimdi bu örtü kalkmıştır. CHP ile HDP’nin ittifakı, açık bir ittifaktır. HDP’nin ‘Ben şuralarda aday çıkarmıyorum’ demesi, açıkça kendi seçmenine ‘Ben aday çıkarmıyorum, CHP adayını ya da AK Parti karşısındaki adayı destekleyin’ demeye yönelik bir çalışmadır” diye konuştu. Kurtulmuş, ‘Yatay Şehirleşme’ modeli hakkındaki şunları söyledi: “Millet artık her tarafta betonları görmek istemiyor. Belediye başkanlarımızın görevi, yeni alanlar üretmek. Bu alanlarda da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi artık yüksek, dikey binalar değil, yatay mimari ile yeni alanlar açılabilir.”
GÜVENLİ BÖLGE
Kurtulmuş, Suriye’deki güvenli bölgenin kimin kontrolünde olacağı tartışmasından önce,terör örgütlerinin kimin kontrolünde olacağının önemli olduğunu ifade etti.
HDP ile CHP’nin farkı yok
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Biga ilçesi Karabiga beldesi seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Gelibolu ile Lapseki arasındaki köprünün direklerinin yakın zamanda yükseleceğini söyledi. Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti’nin Biga gibi CHP’li belediyeleri ve İstanbul’da çok büyük oy almasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa edeceğini öne sürerek, şunları söyledi: “Kadıköy’de ruhu HDP’li, adı CHP’li birisini başkan yaptılar. Şu an gelinen yerde HDP ile CHP’nin hiçbir farkının olmadığını adaylarda gördük. Dicle’de çukur operasyonu yapılırken, askerimizi PKK şehit ederken ‘Diren Dicle, Kadıköy seninle’ diyecek kadar Atatürk’ün partisinden, hatırasından uzaklaşmış, ruhunu Kandil satın almış.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.