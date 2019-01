CHP Mersin belediye başkan adayı kimdir? 2019 CHP Mersin ilçe belediye başkan adayları son dakika

CHP Mersin belediye başkan adayları son dakika açıklaması bekleniyor. CHP Mersin belediye başkan adayı açıklandı mı? 31 Mart 2019’da tüm Türkiye sandık başına giderek belediye başkanları seçimi için oy kullanacak. Partiler aday açıklamalarını hızlandırdılar. Daha önce yapılan açıklamalarda Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu. Parti Meclisi bazı belediye başkanı adaylarının isimlerini belirledi. Buna göre, CHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu. CHP Parti Meclisi, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman'ı, Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz'i, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu'yu yeniden aday göstermeye karar verdi. CHP Parti Meclisi (PM) belediye başkan adaylarını belirlemek için 5. kez toplanacak. Aralarında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da bulunduğu 530 ismi ilan eden CHP’nin bu toplantıda yaklaşık 100 adayı daha açıklaması bekleniyor. 4 Ocak 2018’de saat 14.00’de toplanacak CHP Parti Meclisi öncesi MYK toplantısı yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında sabah saatlerinde yapılacak MYK toplantısında PM’ye sunulacak aday listesine son şekli verilecek. CHP Mersin adayları ile ilgili güncel açıklamalar haberimize eklenecektir. CHP MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI? CHP Mersin adayları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? CHP Parti Meclisi (PM) belediye başkan adaylarını belirlemek için 5. kez toplanacak. Aralarında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da bulunduğu 530 ismi ilan eden CHP’nin bu toplantıda yaklaşık 100 adayı daha açıklaması bekleniyor. 4 Ocak 2018’de saat 14.00’de toplanacak CHP Parti Meclisi öncesi MYK toplantısı yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında sabah saatlerinde yapılacak MYK toplantısında PM’ye sunulacak aday listesine son şekli verilecek.

CHP 212 ADAYINI DAHA AÇIKLADI

CHP'de MYK ve Parti Meclisi toplantısı 6 Aralık tarihinde yapıldı. Toplantıda 7'si büyükşehir 17 ilin belediye başkanlarının da dahil olduğu 212 aday belirlendi.

212 adayın isimleri şöyle:

"Afyonkarahisar Çobanlar Belediyesi Beytullah Tota, Afyonkarahisar Bayat Belediyesi Hüseyin Özaktan, Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Belediyesi Mehmet Ali Sakal, Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediyesi Ömer Yıldız, Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Barış Can, Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediyesi Hasan Damar, Adıyaman Merkez Kömür Belediyesi Murat Yapık, Ağrı Hamur Belediyesi Muzaffer Ademi, Aksaray Eskil Eşmekaya Belediyesi Turgay Eşmekaya, Aksaray Sarıyahşi Belediyesi Eren Özdaş, Aksaray Sultanhanı Belediyesi Ahmet Karacaer, Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Zehra Özyol (mevcut başkan), Amasya Hamamözü Belediyesi Mustafa Erge, Ankara Kalecik Belediyesi Hamza Alper Gümüş, Antalya Gazipaşa Belediyesi Mehmet Ali Yılmaz, Ardahan Merkez Faruk Demir, Artvin Borçka Belediyesi Ercan Orhan, Artvin Yusufeli Belediyesi Barış Demirci, Artvin Ardanuç Belediyesi Yıldırım Demir (mevcut başkan), Aydın Germencik Belediyesi Fuat Öndeş, Aydın Yenipazar Belediyesi Mehmet Yüsran Erden, Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu (mevcut başkan), Balıkesir Karesi Belediyesi Levent Tellioğlu, Balıkesir Sındırgı Belediyesi Tuncay Öztürk, Balıkesir Gömeç Belediyesi Mehmet İrem Himam, Balıkesir Gönen Belediyesi İbrahim Palaz, Batman Beşiri İkiköprü Belediyesi Yalçın Kaya, Batman Kozluk Bekirhan Belediyesi Hasan Sönmezsoy, Batman Merkez Balpınar Belediyesi Kemal Demir, Batman Sason Yücebağ Belediyesi Uğur Atalay, Bilecik Bozüyük Belediyesi Mehmet Talat Bakkacıoğlu, Bilecik Bozüyük Dodurga Belediyesi Yusuf Yiğit, Bilecik Merkez Semih Şahin, Bilecik Osmaneli Belediyesi Faik Üstün, Bilecik Pazaryeri Belediyesi İbrahim Torun, Bilecik Yenipazar Belediyesi Gönül Kaya, Bingöl Adaklı Belediyesi Şahin Işın, Bingöl Solhan Belediyesi Ertan Turgut, Bitlis Ahlat Belediyesi Mazlum Şahin, Bitlis Ahlat Ovakışla Belediyesi Faik Kartal, Bolu Kıbrıscık Belediyesi Emin Tekemen, Burdur Çeltikçi Belediyesi Ahmet Bozdağ, Burdur Karamanlı Belediyesi Turgut Yasa, Burdur Yeşilova Belediyesi Mümtaz Şenel, Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediyesi Şefik Ay, Çanakkale Lapseki Umurbey Belediyesi Erdal Doğan, Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Belediyesi Cengiz Balkan (mevcut başkan), Çanakkale Merkez Ülgür Gökhan (mevcut başkan), Çanakkale Merkez Kepez Belediyesi Birol Arslan, Çankırı Merkez Mustafa İbişoğlu, Çankırı Şabanözü Belediyesi Zeki Göktaş, Çorum Merkez Özgür Kılıç, Çorum Alaca Belediyesi Sedat Genç, Çorum Ortaköy Belediyesi Muzaffer Tüzün, Denizli Bekilli Belediyesi Türkan Keyik, Denizli Bozkurt Belediyesi Birsen Çelik (mevcut başkan), Denizli Sarayköy Belediyesi Cengiz Demirci, Denizli Buldan Belediyesi Hikmet Şenözen, Edirne Havsa Belediyesi Oğuz Tekin (mevcut başkan), Edirne İpsala Esetçe Belediyesi İbrahim Örs (mevcut başkan), Edirne Keşan Beyendik Belediyesi Muhammet Örnek, Edirne Meriç Küplü Belediyesi Gökmen Altay, Edirne Meriç Belediyesi Erol Dübek, Edirne Süloğlu Belediyesi Mehmet Ormankıran (mevcut başkan), Edirne Meriç Subaşı Belediyesi Ersöz Zünbül, Edirne Merkez Recep Gürkan (mevcut başkan), Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediyesi Serdar Atalay, Edirne Uzunköprü Belediyesi Özlem Becan, Elazığ Karakoçan Belediyesi Mahmut Okçuoğlu, Elazığ Ağın Belediyesi Samiye Genç, Erzincan Merkez Çağlayan Belediyesi Çetin Çay (mevcut başkan), Erzincan Merkez Mollaköy Belediyesi Kemal Şengül (mevcut başkan), Erzincan Üzümlü Altınbaşak Belediyesi Haydar Polat (mevcut başkan), Erzurum Palandöken Belediyesi Edip Cengiz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen (mevcut başkan), Giresun Alucra Belediyesi Yunus Ekşi, Giresun Bulancak Belediyesi Necmi Sıbıc, Giresun Dereli Belediyesi Aytekin Karakayalı, Giresun Görele Belediyesi Özkan Dural, Gümüşhane Kelkit Belediyesi Osman Yeğin, Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi Haydar İkizer, Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi İlhami Bozan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş (mevcut başkan), Hatay Reyhanlı Belediyesi Nihat Dağ, Hatay Payas Belediyesi Ali Oğuz, Iğdır Aralık Belediyesi Zafer Bayat, Iğdır Karakoyunlu Belediyesi Cafer Dalga, Iğdır Tuzluca Belediyesi Abdullah Çinibulak, Karabük Yenice Belediyesi Sabri Cebecik, Karaman Ermenek Belediyesi Mustafa Bahçeli, Karaman Ermenek Güneyyurt Belediyesi Kerim Civil, Karaman Ermenek Kazancı Belediyesi Uğuz Tekin (mevcut başkan), Karaman Merkez Emin Ege, Kars Selim Belediyesi İlyas Barışkoç, Kars Sarıkamış Belediyesi Turgut Yurdakul, Kastamonu Azdavay Belediyesi Mehmet Emin Tuncay, Kastamonu Cide Belediyesi Mehmet Eşref Mutlu, Kastamonu Taşköprü Belediyesi Ahmet Kesim, Kayseri Melikgazi Belediyesi Sema Karaoğlu, Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Mehmet Bayraklı, Kırklareli Vize Belediyesi Ercan Özalp, Kırklareli Vize Çakıllı Belediyesi Gökhan Karabulut, Kırklareli Vize Kıyıköy Belediyesi Ender Sevinç, Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediyesi Serdar Türker (mevcut başkan), Kırklareli Demirköy Belediyesi Mesut Özkul, Kırklareli Demirköy İğneada Belediyesi Tahir Işık, Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediyesi Mustafa Nalbant (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediyesi Sertaç Balyemez (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Karahalil Belediyesi Aykut Yakut, Kırklareli Merkez İnece Belediyesi Şahabettin Vardar (mevcut başkan), Kırklareli Merkez Kavaklı Belediyesi Bayram Pehlivan, Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediyesi Mustafa Altıntaş (mevcut başkan), Kırklareli Kofçaz Belediyesi Mehmet Balcı (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Belediyesi Abdullah Hacı (mevcut başkan), Kırşehir Boztepe Belediyesi Hüseyin Takan, Kırşehir Merkez Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Akpınar Belediyesi Şükrü Turgut, Kırşehir Kaman Belediyesi Aydın Yaman, Kocaeli Kartepe Belediyesi Cumhur Karakadılar, Kocaeli Çayırova Belediyesi Selahattin Kaya, Kocaeli Gebze Belediyesi Recep Dursun, Konya Ereğli Belediyesi Bülent Ecevit Tatlıdil, Malatya Büyükşehir Soner Gökçe, Malatya Akçadağ Belediyesi Mustafa Korkmaz, Malatya Arguvan Belediyesi Mehmet Kızıldaş (mevcut başkan), Malatya Doğanşehir Belediyesi Mehmet Bayram, Malatya Doğanyol Belediyesi Gündüz Cengiz, Malatya Hekimhan Belediyesi Turan Karadağ, Malatya Kuluncak Belediyesi Mustafa Yıldız, Malatya Yazıhan Belediyesi Niyazi Akıncı, Manisa Ahmetli Belediyesi Mehmet Eryürek, Manisa Akhisar Belediyesi Besim Dutlulu, Manisa Turgutlu Belediyesi Çetin Akın, Mardin Büyükşehir Belediyesi Süleyman Sarı, Mardin Artuklu Belediyesi Veysi Kara, Mardin Dargeçit Belediyesi Muhammed Günel, Mardin Derik Belediyesi Orhan Çaplık, Mardin Kızıltepe Belediyesi Mehmet Yusuf Taşkın, Mardin Mazıdağı Belediyesi Adem Denli, Mardin Midyat Belediyesi İdris Taş, Mardin Nusaybin Belediyesi Şeyhmus Doğan, Mardin Ömerli Belediyesi Şakir Altındağ, Mardin Savur Belediyesi Şükrü Adal, Mardin Yeşilli Belediyesi Mehmet Nuri Çoğala, Muğla Büyükşehir Osman Gürün (mevcut başkan), Muğla Dalaman Belediyesi Muhammet Şaşmaz (mevcut başkan), Muğla Datça Belediyesi Gürsel Uçar (mevcut başkan), Muğla Kavaklıdere Belediyesi Kenan Ay, Muğla Menteşe Belediyesi Bahattin Gümüş (mevcut başkan), Muğla Milas Belediyesi Muhammet Tokat (mevcut başkan), Muğla Ula Belediyesi Ümit Karaaslan (mevcut başkan), Muş Bulanık Uzgörür Belediyesi Miras Arslan, Muş Korkut Belediyesi Atıf Demirtaş, Nevşehir Avanos Belediyesi Celal Alper İbaş, Nevşehir Kozaklı Belediyesi Bülent Öcal, Nevşehir Avanos Çalış Belediyesi Mustafa Ateş, Niğde Bor Kemerhisar Belediyesi Ramazan Oya, Niğde Çiftlik Divarlı Belediyesi Ercan Çavdar, Ordu Çamaş Belediyesi Ahmet Kesik, Ordu Perşembe Belediyesi Ata Alkan, Ordu Mesudiye Belediyesi Yavuz Ekşi, Osmaniye Merkez Cevdetiye Belediyesi Erol Körce, Rize Pazar Belediyesi Kazım Balta, Sakarya Karasu Belediyesi Kerem Erksoy, Sakarya Ferizli Belediyesi Rüstü Yüksek, Samsun Vezirköprü Belediyesi Onur Bayburtlu, Siirt Kurtalan Belediyesi Necat Ayaz, Siirt Merkez Gökçebağ Belediyesi Abdülkerim Karataş, Siirt Şirvan Belediyesi Mehmet Utağ, Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Sinan Kılıç, Şanlıurfa Bozova Belediyesi Şıhmüslim Bayar, Sinop Ayancık Belediyesi Hayrettin Kaya, Sinop Merkez Barış Ayhan, Şırnak Uludere Belediyesi Salih Tanık, Sivas Akıncılar Belediyesi Necati Us, Sivas Altınyayla Belediyesi Nurettin Çiftçi, Sivas Divriği Belediyesi Hakan Gök (mevcut başkan), Sivas Ulaş Belediyesi Murat Sulakcı, Sivas Yıldızeli Belediyesi Bülent Yücel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadir Albayrak (mevcut başkan), Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi Vahap Akay (mevcut başkan), Tekirdağ Kapaklı Belediyesi İrfan Mandalı (mevcut başkan), Tekirdağ Malkara Belediyesi Ulaş Yurdakul (mevcut başkan), Tekirdağ Marmara Ereğlisi Belediyesi İbrahim Uyan (mevcut başkan), Tokat Almus Ataköy Belediyesi Servet Durmuş (mevcut başkan), Tokat Reşadiye Belediyesi Yusuf Duran, Trabzon Vakfıkebir Belediyesi Emin Uludüz, Trabzon Beşikdüzü Belediyesi Ramis Uzun, Trabzon Of Belediyesi Hilmi Saral, Trabzon Maçka Belediyesi Musa Turan, Trabzon Hayrat Belediyesi Ahmet Hasan Çebioğlu, Trabzon Düzköy Belediyesi Fehmi Köroğlu, Tunceli Merkez Yusuf Kenan Aydın, Tunceli Nazımiye Belediyesi Cafer Kırmızıçiçek (mevcut başkan), Tunceli Ovacık Belediyesi Mustafa Sarıgül, Tunceli Pülümür Belediyesi Müslüm Tosun (mevcut başkan), Uşak Banaz Belediyesi Ahmet Olgay Altındağ, Uşak Sivaslı Belediyesi Hürriyet Şafak, Uşak Sivaslı Tatar Belediyesi Yusuf Ceylan, Van Bahçesaray Belediyesi Hasan Rahmi Kızıl, Van Özalp Belediyesi Oktay Sağlam, Van Saray Belediyesi Şaban Günbaş, Yalova Altınova Tavşanlı Belediyesi Salim Ay, Yalova Termal Belediyesi Gülsen Büker, Yalova Çiftlik Köy Taşköprü Belediyesi Nedret Gülen (mevcut başkan), Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediyesi Cemil Olcay, Yalova Altınova Belediyesi Yasemin Fazlaca, Yozgat Boğazlıyan Belediyesi Ali Ayık, Yozgat Çandır Belediyesi Tayyar Erdoğan, Zonguldak Çaycuma Belediyesi Bülent Kantarcı (mevcut başkan), Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediyesi Ahmet Kırnapcı, Zonguldak Çaycuma Filyos Belediyesi Ahmet Gerçek Ülger.

AÇIKLANAN CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu.Parti Meclisi bazı belediye başkanı adaylarının isimlerini belirledi. Buna göre, CHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu. CHP Parti Meclisi, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman'ı, Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz'i, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu'yu yeniden aday göstermeye karar verdi.

Ankara'da da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.

İL İLÇE ADAY İSMİ

1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse

2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk

3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan

4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi

5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan

6 Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk

7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman

8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu

9 Ağrı Tutak Erkan Sayan

10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül

11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan

12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan

13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu

14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan

15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan

16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan

17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın

18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan

19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan

20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya

21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan

22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan

23 Balıkesir Balya Orhan Gaga

24 Balıkesir Havran Bedri Şahin

25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan

26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler

27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal

28 Batman Gercüş Hamdiye Öner

29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan

30 Batman Beşiri Genco Özel

31 Batman Kozluk Savaş Durmaz

32 Batman Sason Adnan Yaşar

33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek

34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan

35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan

36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan

37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı

38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş

39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin

40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri

41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar

42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan

43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan

44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör

45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp

46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar

47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan

48 Bursa Orhaneli Vildan Koç

49 Çanakkale Çan Bülent Öz

50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş

51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram

52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol

53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci

54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı

55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş

56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi

57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu

58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı

59 Denizli Güney Mustafa Urtekin

60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım

61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak

62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin

63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan

64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan

65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan

66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan

67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan

68 Gaziantep Araban Hasan DOĞRU

69 Giresun Tirebolu Burhan Takır

70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz

71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya

72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu

73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar

74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz

75 Kars Arpaçay Enver Akkaya

76 Kars Susuz Oğuz Yantemur

77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer

78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen

79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız

80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç

81 Kocaeli Darıca Yakup Törk

82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık

83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen

84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz

85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün

86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün

87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar

88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan

89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz

90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan

91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer

92 Ordu Akkuş Bayram Görür

93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan

94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız

95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy

96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut

97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan

98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan

99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi

100 Sivas İmranlı Murat Açıl

101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel

102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe

103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit

104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek

105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz

106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin

107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu

108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut

109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi

110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak

111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan

112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan

113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü

114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan

115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan

116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ

117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya

118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan

119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay

120 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan

121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan

122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler

123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı

124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç

125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan

126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank

127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz

128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan

129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan

130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili

131 Artvin Merkez Demirhan Elçin

132 Batman Merkez Enver Erdem

133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla

134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç

135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu

136 Erzincan Merkez İsmail Taş

137 Karabük Merkez Mehmet Durum

138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan

139 Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan

140 Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut BaşkanCHP 212 ADAYINI DAHA AÇIKLADI

CHP'de MYK ve Parti Meclisi toplantısı 6 Aralık tarihinde yapıldı. Toplantıda 7'si büyükşehir 17 ilin belediye başkanlarının da dahil olduğu 212 aday belirlendi.

212 adayın isimleri şöyle:

"Afyonkarahisar Çobanlar Belediyesi Beytullah Tota, Afyonkarahisar Bayat Belediyesi Hüseyin Özaktan, Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Belediyesi Mehmet Ali Sakal, Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediyesi Ömer Yıldız, Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Barış Can, Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediyesi Hasan Damar, Adıyaman Merkez Kömür Belediyesi Murat Yapık, Ağrı Hamur Belediyesi Muzaffer Ademi, Aksaray Eskil Eşmekaya Belediyesi Turgay Eşmekaya, Aksaray Sarıyahşi Belediyesi Eren Özdaş, Aksaray Sultanhanı Belediyesi Ahmet Karacaer, Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Zehra Özyol (mevcut başkan), Amasya Hamamözü Belediyesi Mustafa Erge, Ankara Kalecik Belediyesi Hamza Alper Gümüş, Antalya Gazipaşa Belediyesi Mehmet Ali Yılmaz, Ardahan Merkez Faruk Demir, Artvin Borçka Belediyesi Ercan Orhan, Artvin Yusufeli Belediyesi Barış Demirci, Artvin Ardanuç Belediyesi Yıldırım Demir (mevcut başkan), Aydın Germencik Belediyesi Fuat Öndeş, Aydın Yenipazar Belediyesi Mehmet Yüsran Erden, Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu (mevcut başkan), Balıkesir Karesi Belediyesi Levent Tellioğlu, Balıkesir Sındırgı Belediyesi Tuncay Öztürk, Balıkesir Gömeç Belediyesi Mehmet İrem Himam, Balıkesir Gönen Belediyesi İbrahim Palaz, Batman Beşiri İkiköprü Belediyesi Yalçın Kaya, Batman Kozluk Bekirhan Belediyesi Hasan Sönmezsoy, Batman Merkez Balpınar Belediyesi Kemal Demir, Batman Sason Yücebağ Belediyesi Uğur Atalay, Bilecik Bozüyük Belediyesi Mehmet Talat Bakkacıoğlu, Bilecik Bozüyük Dodurga Belediyesi Yusuf Yiğit, Bilecik Merkez Semih Şahin, Bilecik Osmaneli Belediyesi Faik Üstün, Bilecik Pazaryeri Belediyesi İbrahim Torun, Bilecik Yenipazar Belediyesi Gönül Kaya, Bingöl Adaklı Belediyesi Şahin Işın, Bingöl Solhan Belediyesi Ertan Turgut, Bitlis Ahlat Belediyesi Mazlum Şahin, Bitlis Ahlat Ovakışla Belediyesi Faik Kartal, Bolu Kıbrıscık Belediyesi Emin Tekemen, Burdur Çeltikçi Belediyesi Ahmet Bozdağ, Burdur Karamanlı Belediyesi Turgut Yasa, Burdur Yeşilova Belediyesi Mümtaz Şenel, Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediyesi Şefik Ay, Çanakkale Lapseki Umurbey Belediyesi Erdal Doğan, Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Belediyesi Cengiz Balkan (mevcut başkan), Çanakkale Merkez Ülgür Gökhan (mevcut başkan), Çanakkale Merkez Kepez Belediyesi Birol Arslan, Çankırı Merkez Mustafa İbişoğlu, Çankırı Şabanözü Belediyesi Zeki Göktaş, Çorum Merkez Özgür Kılıç, Çorum Alaca Belediyesi Sedat Genç, Çorum Ortaköy Belediyesi Muzaffer Tüzün, Denizli Bekilli Belediyesi Türkan Keyik, Denizli Bozkurt Belediyesi Birsen Çelik (mevcut başkan), Denizli Sarayköy Belediyesi Cengiz Demirci, Denizli Buldan Belediyesi Hikmet Şenözen, Edirne Havsa Belediyesi Oğuz Tekin (mevcut başkan), Edirne İpsala Esetçe Belediyesi İbrahim Örs (mevcut başkan), Edirne Keşan Beyendik Belediyesi Muhammet Örnek, Edirne Meriç Küplü Belediyesi Gökmen Altay, Edirne Meriç Belediyesi Erol Dübek, Edirne Süloğlu Belediyesi Mehmet Ormankıran (mevcut başkan), Edirne Meriç Subaşı Belediyesi Ersöz Zünbül, Edirne Merkez Recep Gürkan (mevcut başkan), Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediyesi Serdar Atalay, Edirne Uzunköprü Belediyesi Özlem Becan, Elazığ Karakoçan Belediyesi Mahmut Okçuoğlu, Elazığ Ağın Belediyesi Samiye Genç, Erzincan Merkez Çağlayan Belediyesi Çetin Çay (mevcut başkan), Erzincan Merkez Mollaköy Belediyesi Kemal Şengül (mevcut başkan), Erzincan Üzümlü Altınbaşak Belediyesi Haydar Polat (mevcut başkan), Erzurum Palandöken Belediyesi Edip Cengiz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen (mevcut başkan), Giresun Alucra Belediyesi Yunus Ekşi, Giresun Bulancak Belediyesi Necmi Sıbıc, Giresun Dereli Belediyesi Aytekin Karakayalı, Giresun Görele Belediyesi Özkan Dural, Gümüşhane Kelkit Belediyesi Osman Yeğin, Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi Haydar İkizer, Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi İlhami Bozan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş (mevcut başkan), Hatay Reyhanlı Belediyesi Nihat Dağ, Hatay Payas Belediyesi Ali Oğuz, Iğdır Aralık Belediyesi Zafer Bayat, Iğdır Karakoyunlu Belediyesi Cafer Dalga, Iğdır Tuzluca Belediyesi Abdullah Çinibulak, Karabük Yenice Belediyesi Sabri Cebecik, Karaman Ermenek Belediyesi Mustafa Bahçeli, Karaman Ermenek Güneyyurt Belediyesi Kerim Civil, Karaman Ermenek Kazancı Belediyesi Uğuz Tekin (mevcut başkan), Karaman Merkez Emin Ege, Kars Selim Belediyesi İlyas Barışkoç, Kars Sarıkamış Belediyesi Turgut Yurdakul, Kastamonu Azdavay Belediyesi Mehmet Emin Tuncay, Kastamonu Cide Belediyesi Mehmet Eşref Mutlu, Kastamonu Taşköprü Belediyesi Ahmet Kesim, Kayseri Melikgazi Belediyesi Sema Karaoğlu, Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Mehmet Bayraklı, Kırklareli Vize Belediyesi Ercan Özalp, Kırklareli Vize Çakıllı Belediyesi Gökhan Karabulut, Kırklareli Vize Kıyıköy Belediyesi Ender Sevinç, Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediyesi Serdar Türker (mevcut başkan), Kırklareli Demirköy Belediyesi Mesut Özkul, Kırklareli Demirköy İğneada Belediyesi Tahir Işık, Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediyesi Mustafa Nalbant (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediyesi Sertaç Balyemez (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Karahalil Belediyesi Aykut Yakut, Kırklareli Merkez İnece Belediyesi Şahabettin Vardar (mevcut başkan), Kırklareli Merkez Kavaklı Belediyesi Bayram Pehlivan, Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediyesi Mustafa Altıntaş (mevcut başkan), Kırklareli Kofçaz Belediyesi Mehmet Balcı (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Belediyesi Abdullah Hacı (mevcut başkan), Kırşehir Boztepe Belediyesi Hüseyin Takan, Kırşehir Merkez Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Akpınar Belediyesi Şükrü Turgut, Kırşehir Kaman Belediyesi Aydın Yaman, Kocaeli Kartepe Belediyesi Cumhur Karakadılar, Kocaeli Çayırova Belediyesi Selahattin Kaya, Kocaeli Gebze Belediyesi Recep Dursun, Konya Ereğli Belediyesi Bülent Ecevit Tatlıdil, Malatya Büyükşehir Soner Gökçe, Malatya Akçadağ Belediyesi Mustafa Korkmaz, Malatya Arguvan Belediyesi Mehmet Kızıldaş (mevcut başkan), Malatya Doğanşehir Belediyesi Mehmet Bayram, Malatya Doğanyol Belediyesi Gündüz Cengiz, Malatya Hekimhan Belediyesi Turan Karadağ, Malatya Kuluncak Belediyesi Mustafa Yıldız, Malatya Yazıhan Belediyesi Niyazi Akıncı, Manisa Ahmetli Belediyesi Mehmet Eryürek, Manisa Akhisar Belediyesi Besim Dutlulu, Manisa Turgutlu Belediyesi Çetin Akın, Mardin Büyükşehir Belediyesi Süleyman Sarı, Mardin Artuklu Belediyesi Veysi Kara, Mardin Dargeçit Belediyesi Muhammed Günel, Mardin Derik Belediyesi Orhan Çaplık, Mardin Kızıltepe Belediyesi Mehmet Yusuf Taşkın, Mardin Mazıdağı Belediyesi Adem Denli, Mardin Midyat Belediyesi İdris Taş, Mardin Nusaybin Belediyesi Şeyhmus Doğan, Mardin Ömerli Belediyesi Şakir Altındağ, Mardin Savur Belediyesi Şükrü Adal, Mardin Yeşilli Belediyesi Mehmet Nuri Çoğala, Muğla Büyükşehir Osman Gürün (mevcut başkan), Muğla Dalaman Belediyesi Muhammet Şaşmaz (mevcut başkan), Muğla Datça Belediyesi Gürsel Uçar (mevcut başkan), Muğla Kavaklıdere Belediyesi Kenan Ay, Muğla Menteşe Belediyesi Bahattin Gümüş (mevcut başkan), Muğla Milas Belediyesi Muhammet Tokat (mevcut başkan), Muğla Ula Belediyesi Ümit Karaaslan (mevcut başkan), Muş Bulanık Uzgörür Belediyesi Miras Arslan, Muş Korkut Belediyesi Atıf Demirtaş, Nevşehir Avanos Belediyesi Celal Alper İbaş, Nevşehir Kozaklı Belediyesi Bülent Öcal, Nevşehir Avanos Çalış Belediyesi Mustafa Ateş, Niğde Bor Kemerhisar Belediyesi Ramazan Oya, Niğde Çiftlik Divarlı Belediyesi Ercan Çavdar, Ordu Çamaş Belediyesi Ahmet Kesik, Ordu Perşembe Belediyesi Ata Alkan, Ordu Mesudiye Belediyesi Yavuz Ekşi, Osmaniye Merkez Cevdetiye Belediyesi Erol Körce, Rize Pazar Belediyesi Kazım Balta, Sakarya Karasu Belediyesi Kerem Erksoy, Sakarya Ferizli Belediyesi Rüstü Yüksek, Samsun Vezirköprü Belediyesi Onur Bayburtlu, Siirt Kurtalan Belediyesi Necat Ayaz, Siirt Merkez Gökçebağ Belediyesi Abdülkerim Karataş, Siirt Şirvan Belediyesi Mehmet Utağ, Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Sinan Kılıç, Şanlıurfa Bozova Belediyesi Şıhmüslim Bayar, Sinop Ayancık Belediyesi Hayrettin Kaya, Sinop Merkez Barış Ayhan, Şırnak Uludere Belediyesi Salih Tanık, Sivas Akıncılar Belediyesi Necati Us, Sivas Altınyayla Belediyesi Nurettin Çiftçi, Sivas Divriği Belediyesi Hakan Gök (mevcut başkan), Sivas Ulaş Belediyesi Murat Sulakcı, Sivas Yıldızeli Belediyesi Bülent Yücel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadir Albayrak (mevcut başkan), Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi Vahap Akay (mevcut başkan), Tekirdağ Kapaklı Belediyesi İrfan Mandalı (mevcut başkan), Tekirdağ Malkara Belediyesi Ulaş Yurdakul (mevcut başkan), Tekirdağ Marmara Ereğlisi Belediyesi İbrahim Uyan (mevcut başkan), Tokat Almus Ataköy Belediyesi Servet Durmuş (mevcut başkan), Tokat Reşadiye Belediyesi Yusuf Duran, Trabzon Vakfıkebir Belediyesi Emin Uludüz, Trabzon Beşikdüzü Belediyesi Ramis Uzun, Trabzon Of Belediyesi Hilmi Saral, Trabzon Maçka Belediyesi Musa Turan, Trabzon Hayrat Belediyesi Ahmet Hasan Çebioğlu, Trabzon Düzköy Belediyesi Fehmi Köroğlu, Tunceli Merkez Yusuf Kenan Aydın, Tunceli Nazımiye Belediyesi Cafer Kırmızıçiçek (mevcut başkan), Tunceli Ovacık Belediyesi Mustafa Sarıgül, Tunceli Pülümür Belediyesi Müslüm Tosun (mevcut başkan), Uşak Banaz Belediyesi Ahmet Olgay Altındağ, Uşak Sivaslı Belediyesi Hürriyet Şafak, Uşak Sivaslı Tatar Belediyesi Yusuf Ceylan, Van Bahçesaray Belediyesi Hasan Rahmi Kızıl, Van Özalp Belediyesi Oktay Sağlam, Van Saray Belediyesi Şaban Günbaş, Yalova Altınova Tavşanlı Belediyesi Salim Ay, Yalova Termal Belediyesi Gülsen Büker, Yalova Çiftlik Köy Taşköprü Belediyesi Nedret Gülen (mevcut başkan), Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediyesi Cemil Olcay, Yalova Altınova Belediyesi Yasemin Fazlaca, Yozgat Boğazlıyan Belediyesi Ali Ayık, Yozgat Çandır Belediyesi Tayyar Erdoğan, Zonguldak Çaycuma Belediyesi Bülent Kantarcı (mevcut başkan), Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediyesi Ahmet Kırnapcı, Zonguldak Çaycuma Filyos Belediyesi Ahmet Gerçek Ülger.

AÇIKLANAN CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu.Parti Meclisi bazı belediye başkanı adaylarının isimlerini belirledi. Buna göre, CHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu. CHP Parti Meclisi, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman'ı, Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz'i, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu'yu yeniden aday göstermeye karar verdi.

Ankara'da da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.

İL İLÇE ADAY İSMİ

1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse

2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk

3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan

4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi

5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan

6 Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk

7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman

8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu

9 Ağrı Tutak Erkan Sayan

10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül

11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan

12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan

13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu

14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan

15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan

16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan

17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın

18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan

19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan

20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya

21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan

22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan

23 Balıkesir Balya Orhan Gaga

24 Balıkesir Havran Bedri Şahin

25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan

26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler

27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal

28 Batman Gercüş Hamdiye Öner

29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan

30 Batman Beşiri Genco Özel

31 Batman Kozluk Savaş Durmaz

32 Batman Sason Adnan Yaşar

33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek

34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan

35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan

36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan

37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı

38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş

39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin

40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri

41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar

42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan

43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan

44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör

45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp

46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar

47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan

48 Bursa Orhaneli Vildan Koç

49 Çanakkale Çan Bülent Öz

50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş

51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram

52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol

53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci

54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı

55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş

56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi

57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu

58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı

59 Denizli Güney Mustafa Urtekin

60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım

61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak

62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin

63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan

64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan

65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan

66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan

67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan

68 Gaziantep Araban Hasan DOĞRU

69 Giresun Tirebolu Burhan Takır

70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz

71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya

72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu

73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar

74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz

75 Kars Arpaçay Enver Akkaya

76 Kars Susuz Oğuz Yantemur

77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer

78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen

79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız

80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç

81 Kocaeli Darıca Yakup Törk

82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık

83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen

84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz

85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün

86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün

87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar

88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan

89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz

90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan

91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer

92 Ordu Akkuş Bayram Görür

93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan

94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız

95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy

96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut

97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan

98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan

99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi

100 Sivas İmranlı Murat Açıl

101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel

102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe

103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit

104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek

105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz

106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin

107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu

108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut

109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi

110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak

111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan

112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan

113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü

114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan

115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan

116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ

117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya

118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan

119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay

120 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan

121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan

122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler

123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı

124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç

125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan

126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank

127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz

128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan

129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan

130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili

131 Artvin Merkez Demirhan Elçin

132 Batman Merkez Enver Erdem

133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla

134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç

135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu

136 Erzincan Merkez İsmail Taş

137 Karabük Merkez Mehmet Durum

138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan

139 Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan

140 Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan