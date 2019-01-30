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CHP Parti Meclisi 2 Şubat'ta yeniden toplanıyor

CHP Parti Meclisi, yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 2 Şubat'ta toplanacak.

  • AA
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CHP Parti Meclisi (PM), yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 2 Şubat'ta toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) PM'nin tarihi de belirlendi.

Buna göre PM, 2 Şubat Cumartesi günü toplanarak yeni belediye başkan adaylarını tespit edecek.

CHP, şimdiye kadarki 7 PM toplantısında 842 aday belirledi.

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