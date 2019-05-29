CHP 'Pençe' harekatı karşısında neden susuyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemlerin en geniş kapsamlı terör harekatı olan 'Pençe' operasyonu, Kuzey Irak'takı terör unsurlarının yok edilmesi hedefiyle başlatıldı.

Jetlerin daha önceden belirlenen yerleri havadan vurmasını, helikopterle bölgeye sızdırılan komandolar takip ederken, bu sırada terör noktaları füze ve havanlarla vuruldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Operasyonun nereleri kapsayacağı, nasıl ilerleneceği ve muhtemel sonuçları Türkiye'nin bir numaralı gündemi olurken, CHP yönetiminden operasyona ilişkin tek bir açıklama dahi gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

KILIÇDAROĞLU DEĞİNMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İstanbul'daki seçimlerden darp edilen gazetecilere, Rabia Naz olayından Eşref Kolçak'ın vefatına kadar birbirinden farklı çok sayıda konuya dair görüşlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, Pençe operasyonu ve bu operasyonu icra eden askerlerle ilgili tek bir kelime dahi etmedi.

İMAMOĞLU DA GÖRMEZDEN GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı sıralarda, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı da İstanbul sokaklarında seçim çalışmalarını sürdürdü.

Vatandaşların kendisine PKK ve FETÖ'ye yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdiği Ekrem İmamoğlu, partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi Pençe operasyonunu görmezden geldi.

Saatlerce seçim çalışması yapan Ekrem İmamoğlu, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik, Hakurk ve Kuzey Irak'a ilişkin tek bir cümle dahi kurmadı.