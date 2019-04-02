13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6051
  • 6,3035
  • 232.779
  • 93.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP, Sancaktepe'de oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu

İstanbul'da oyların yeniden sayılmasına karşı çıkan CHP, Sancaktepe'de oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu. Yaptığı açıklama ile Sancaktepe'de AK Parti'nin talebinin reddedilip CHP'nin talebinin kabul edildiğine dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz CHP'nin çelişkisine dikkat çekti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyların yeniden sayılmasına karşı çıkarken, Sancaktepe İlçesi’nde oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu. CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama’nın Sancaktepe Birinci Bölge’de sandıkların tamamının yeniden sayılması için yaptığı başvuru kabul edildi. Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyların İstanbul’da yeniden sayılmasına karşı olduklarını açıklamıştı.

RAKAMLARIMIZA GÜVENİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bu çelişkiye dikkat çekti. Yavuz yaptığı açıklamada, İstanbul’da geçersiz oylarla birlikte bütün oyların şeffaf bir şekilde yeniden sayılmasını talep etiklerini söyledi, “Hodri meydan” dedi. "Biz rakamlarımıza güveniyoruz" dediklerini hatırlatan Yavuz, CHP’nin Sancaktepe’de yeniden sayım için başvuruda bulunurken İstanbul Büyükşehir oylarının yeniden sayılmasına karşı çıkılmasının bir çelişki olduğunu kaydetti.

Ali İhsan Yavuz, "Çok ilginç örnekler vermek istiyoruz, bunların sonucunda çok somut nedenlerimiz var. Yargı gözetiminde işleyen bir süreç var, mesela Sancaktepe’de büyükşehir oylarının yeniden sayılması ve geçersiz oyların sayılması istikametinde müracaatta bulunduk. CHP de bir müracaatta bulundu Sancaktepe’de büyükşehir oylarının değil de, Sancaktepe belediye oylarının yeniden sayılmasını talep etti. Bakınız CHP İstanbul İl Başkanlığının çok ilginç bir tweeti var; 'İstanbul il genelinde bütün oyların yeniden sayılması mümkün değildir.' Peki gerçekten buna inanıyorsak, o zaman Sancaktepe’de oyların yeniden sayılmasına ilişkin bir dilekçe verdiniz ve bunu talep ettiniz? Sancaktepe bizim talebimizi reddetti, büyükşehir oylarının yeniden sayımına ilişkin dilekçemizi kabule değer bulmadı. Ama CHP, Sancaktepe belediye oylarının yeniden sayımına dönük talebini oy çokluğu ile incelemeye değer buldu ve kabul etti. Emin olun biz dersimize çok iyi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

(aksam.com.tr)

Binali Yıldırım: 319 bin iptal oy var, itiraz edeceğiz, sonuç değişebilir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Partili Belediye Başkanı Yarka, mazbatasını aldı

AK Partili Belediye Başkanı Yarka, mazbatasını aldı

İYİ Parti'de deprem! Ümit Özdağ görevinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Ümit Özdağ görevinden istifa etti

Ankara'da sonuçlara itiraz: Tespit ettiğimiz bariz usulsüzlükler var

Ankara'da sonuçlara itiraz: Tespit ettiğimiz bariz usulsüzlükler var

'İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek'

'İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek'

Çavuşoğlu: İslam'ı terörle yan yana gösterenler terörü besliyor

Çavuşoğlu: İslam'ı terörle yan yana gösterenler terörü besliyor

JASDF ilk F-35 filosunu kurdu

JASDF ilk F-35 filosunu kurdu

20 yıldır HDP'nin yönettiği yerde, AK Parti'nin zaferi kutlanıyor

20 yıldır HDP'nin yönettiği yerde, AK Parti'nin zaferi kutlanıyor

TSK'nin operasyonları PKK'da panik yarattı! Talimatı geri çektiler

TSK'nin operasyonları PKK'da panik yarattı! Talimatı geri çektiler
 

POPÜLER HABERLER

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

Antalya'da hayvanat bahçesinden 'kurt' kaçtı

Antalya'da hayvanat bahçesinden 'kurt' kaçtı

Ünlü sanatçı Kayahan'ın hiç görmediğiniz fotoğrafları

Ünlü sanatçı Kayahan'ın hiç görmediğiniz fotoğrafları

Milli ŞAHİ 209 Blok 2 Yunanistan'ı korkuttu

Milli ŞAHİ 209 Blok 2 Yunanistan'ı korkuttu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA