CHP, Sancaktepe'de oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyların yeniden sayılmasına karşı çıkarken, Sancaktepe İlçesi’nde oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu. CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama’nın Sancaktepe Birinci Bölge’de sandıkların tamamının yeniden sayılması için yaptığı başvuru kabul edildi. Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyların İstanbul’da yeniden sayılmasına karşı olduklarını açıklamıştı.

RAKAMLARIMIZA GÜVENİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bu çelişkiye dikkat çekti. Yavuz yaptığı açıklamada, İstanbul’da geçersiz oylarla birlikte bütün oyların şeffaf bir şekilde yeniden sayılmasını talep etiklerini söyledi, “Hodri meydan” dedi. "Biz rakamlarımıza güveniyoruz" dediklerini hatırlatan Yavuz, CHP’nin Sancaktepe’de yeniden sayım için başvuruda bulunurken İstanbul Büyükşehir oylarının yeniden sayılmasına karşı çıkılmasının bir çelişki olduğunu kaydetti.

Ali İhsan Yavuz, "Çok ilginç örnekler vermek istiyoruz, bunların sonucunda çok somut nedenlerimiz var. Yargı gözetiminde işleyen bir süreç var, mesela Sancaktepe’de büyükşehir oylarının yeniden sayılması ve geçersiz oyların sayılması istikametinde müracaatta bulunduk. CHP de bir müracaatta bulundu Sancaktepe’de büyükşehir oylarının değil de, Sancaktepe belediye oylarının yeniden sayılmasını talep etti. Bakınız CHP İstanbul İl Başkanlığının çok ilginç bir tweeti var; 'İstanbul il genelinde bütün oyların yeniden sayılması mümkün değildir.' Peki gerçekten buna inanıyorsak, o zaman Sancaktepe’de oyların yeniden sayılmasına ilişkin bir dilekçe verdiniz ve bunu talep ettiniz? Sancaktepe bizim talebimizi reddetti, büyükşehir oylarının yeniden sayımına ilişkin dilekçemizi kabule değer bulmadı. Ama CHP, Sancaktepe belediye oylarının yeniden sayımına dönük talebini oy çokluğu ile incelemeye değer buldu ve kabul etti. Emin olun biz dersimize çok iyi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

(aksam.com.tr)