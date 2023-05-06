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Politika

Skandalların partisi CHP'de bu da oldu! Küçük çocuğa acımasız saldırı

Terör örgütleriyle ittifak kuran CHP'de skandallar bitmiyor. CHP'nin Orhangazi seçim bürosuna elinde AK Parti reklamının bulunduğu oyuncak ile giren 10 yaşındaki Yazan El Yasin üzerine kaynar çay dökülerek haşlandı. Boynu ve omuzunda birinci derece yanık oluşan Yazan yaşadığı vahşeti, 'Beni önce itti, sonra tutup üzerime çayı döktü. Kaçarken ayakkabım çıktı, onu da arkamdan fırlattı' ifadeleriyle anlattı.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 17:55 - Güncelleme:
Skandalların partisi CHP'de bu da oldu! Küçük çocuğa acımasız saldırı
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CHP Orhangazi Merkez Seçim Bürosu'nda yaşanan dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı. Üzerine çay dökülerek yakılan küçük çocuk yaşadıklarını anlattı. Elinde AK Parti seçim bürosundan aldığı rüzgar gülü ile yanlışlıkla CHP'nin hemen bitişiğindeki seçim bürosuna girdiğini söyleyen 10 yaşındaki Yazan El Yasin, "Ağabey beni iteledi, çayı üstüme döktü. Sonra ben kaçtım, ayakkabı da ortada kaldı, sonra benim arkamdan fırlattı" dedi.

Seçim bürosundaki çay ocağının altına girdiği iddia edilen küçük çocuk, "Yok ben yerde kaldım, önce iteledi, sonra çay döktü bana, kaçtım. Dışarıdaki abiler yardım etti bana" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Akşam saat 9-10 sıralarında çocuğunun eve geldiğini ve sırtının yandığını anlattığını söyleyen anne Nesrin El Yasin ise, "Çocuğu yıkadım, elbisesini çıkarttım. Ne olduğunu sordum. 'Anne ben yanlış bir yere girdim, bir adam geldi korkuttu, beni ittirdi aşağıya. Sonra tuttu çayı üstüme döktü' diye anlattı. Arkadaşlar geldi hastaneye götürdü, tedavi de yaptılar. Allah bin kere razı olsun" dedi.

Karakola gidip ifade verdiğini söyleyen anne El Yasin, şikayetçi olduğunu ifade etti. CHP'li yöneticilerin eve geldiğini aktaran anne, "Geldiler konuyu kapatmak istiyorlardı. Yazan'a video çekmek istemişler, kendi kendine çayı döktüğünü, 'Ağabey tutmadı, çayı dökmedi' diye anlattırmışlar" şeklinde konuştu.

Öte yandan, CHP seçim bürosuna AK Parti logolu oyuncakla giren Suriye uyruklu Yazan El Yasin'i üzerine çay dökerek yaktığı iddia edilen çay görevlisi Mustafa A. ise cumhuriyet savcısının talimatı ile polis eşliğinde getirildiği Orhangazi Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Mustafa A.'nın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

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