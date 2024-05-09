CHP seçim ortağı DEM Parti'yi ödüllendiriyor. DEM Parti'ye İstanbul'da 43 meclis üyeliği verilmesinin ardından görev dağılımı başladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yerel seçimde DEM Parti kontenjanından CHP'den Beyoğlu'nda 11'inci sıra meclis üyesi seçilen Elif Yıldırım, dün alınan kararla Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney imzasıyla yayınlanan görev dağılımı kararında, "Belediye Meclis Üyesi Elif Yıldırım'ın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev dağılımı yapılmıştır" denildi. Yayımlanan kararname tüm müdürlüklere iletildi.

DEM'İN İSTANBUL'DA 43 MECLİS ÜYESİ VAR

CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili, meclis üyesi olmuştu. CHP ile ittifak kapsamında İstanbul'da 22 ilçede aday göstermeyen DEM Parti Esenyurt'ta 8, Sancaktepe ve Şişli'de 4'er, Ataşehir ve Tuzla'da 3'er, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Maltepe, Avcılar, Sarıyer ve Çekmeköy'de 2'şer, Eyüp, Kartal ve Şile'de 1'er meclis üyesi çıkardı. 17 DEM Partili de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçildi. Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Partili Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, "Bu ülke İHA-SİHA'larla, tankla-toplarla korunacak bir ülke değil" diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Abdulcebar Barış, DEM Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Hasan Özdemir ve DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı Servet Güzel, İBB Meclis üyesi seçilen DEM Partililer arasında.

"O OYLAR BİZİM"

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu şöyle uyarmıştı: "Ekrem İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenimiz oraya oy verdi. Neden? Çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi."