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CHP Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi daha partilerinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi daha partilerinden istifa etti. Söke teşkilatında daha önce 62 kişi istifa etmişti.

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CHP Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi partilerinden istifa etti.

Söke Adliye Sarayı önünde bir araya gelen parti üyeleri, istifa dilekçelerini ilçe seçim kuruluna iletti.

"CHP'NİN TÜM DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞILDI"

İstifa edenler adına açıklama yapan Çağdaş Sölpük, CHP'nin tüm değerlerinden uzaklaştırılarak, Aydın'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun tek başına yetkili olduğu bir parti haline dönüştürüldüğünü öne sürdü.

"LİYAKAT, VEFA VE BAŞARI UNSURLARI DİKKATE ALINMADI"

Gönülden sevdikleri partilerinin bir oy daha fazla alması için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Sölpük, şöyle konuştu:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partisi içindeki antidemokratik, adaletsiz, birilerinin adamı olmaya, Özlem Çerçioğlu'na biat etmeye dayalı yapıya ve yöneticilere gösterilen vefasızlığa, yapılan hakaretlere sessiz kalmayıp isyan ederek istifa etmek için toplanmış bulunmaktayız. Aydın merkez ve ilçelerindeki belediye başkan adayı belirlemelerinde liyakat, vefa ve başarı unsurları, yaptırılan anket sonuçları dikkate alınmamış, ön seçim yapılmamıştır. CHP il, ilçe ve belediye başkanlarının atamasında, seçtirilmesine Özlem Çerçioğlu'nun tek yetkili olduğu bir Aydın örgütüne dönüştürülmüştür."

"ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARA TEPKİ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR"

Eski CHP Söke İlçe Başkanı Suat Durukan ise istifalara ilişkin, "CHP içindeki antidemokratik uygulamalar devam ettiği için bu istifalar Söke'de olduğu gibi tüm Türkiye'de artarak devam edecektir." dedi.

CHP Söke teşkilatında daha önce de 62 kişi istifa etmişti.

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