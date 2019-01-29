CHP, terörist seviciyi Adana Büyükşehir Başkan adayı gösterdi

Karalar, 2016 yılında Suriye’de öldürülen YPG/PKK’lı kadın terörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesi için belediye cenaze aracı tahsis etmesiyle gündeme gelmiş, bu destek kamuoyunca tepkilere neden olmuştu.

Adana Şakirpaşa Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine, HDP'liler yoğun katılım gösterirken, cenaze için CHP'li Seyhan Belediyesi'nin tahsis ettiği cenaze aracı kullanılmıştı.

Geçen yıl terörist Fatma Eylem Ataş’ı anma etkinliği de olaylı olmuştu. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın araç tahsis ettiği teröristin Küçükoba Mezarlığındaki anma etkinliğine bir grup terör örgütü yandaşına izin vermemiş PKK’yı simgeleyen paçavralara ve diğer malzemelere el koymuştu.

CENAZE TÖRENİ, PKK PROPAGANDASINA DÖNMÜŞTÜ

Karalar'ın talimatıyla, Ankara’da 10 Ekim 2015 günü yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden, 102 kişiden Dilan Sarıkaya ile Erhan Avcı'nın cenazeleri için belediyenen cenaze araçları tahsis edildi.

Cenaze töreni, PKK propagandasına dönüştü. Cenaze törenine o dönem “Biz sırtımızı HDP’ye YPG’ye, PKK’ya dayadık” diyen HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Tunus Halk Cephesi sözcüsü Hama Hammami'nin de katıldığı törende, CHP'li Seyhan Belediyesi'nin tahsis ettiği cenaze araçlarının kanlı terör örgütünün paçavralarının asılması kamuoyunun büyük tepkisine neden olmuştu. PKK, paçavralarının asıldığı araçlar, konvoy halinde saatlerce şehirde tur atıp, şov yapmıştı.

O dönemde Karalar, tepkiler üzerine otoparkta bekleyen araçlara Türk Bayrağı asarak, kendini temize çıkarmaya çalışmıştı. Ancak, tahsis ettiği, cenaze araçlarına PKK'yı simgeleyen paçavraların asılmasına tepki göstermemişti.