'CHP teröristlere teslim oldu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti ve MHP Alanya ilçe teşkilatlarının bir restorandaki kaynaşma ve istişare toplantısında, Cumhur İttifakı’na bir seçimi kazanmak olarak bakmamak gerektiğini belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bu ittifakı neden, niçin oluşturduğunun ve hedefinin iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu “Dış politikada diklenmeden dik durabiliyorsanız, bunu haklı davanızdan yapabilirsiniz ama arkanızda ciddi bir gücün olduğunu hissederseniz, işte ülkenin milletin davasını çok daha güçlü savunursunuz” dedi. “Cumhur İttifakı’nı kurarken bunu bir beka meselesi olduğunun altını çizdik. Biz bu ittifakı kurarken davamızı ve ülkümüzü birleştirdik. Türkiye ve millet sevdasıyla birleştirdik” diye Çavuşoğlu, içeride ihanet şebekelerinin bulunduğunu, dışarının da ateş çemberi olduğunu anlattı.

TALİMAT KANDİL’DEN

Çavuşoğlu, ittifaklarının hedefinin sadece Alanya’da seçimi kazanmak olmaması gerektiğine değinerek şehirlerine sahip çıkmak gerektiğini vurguladı. Kalkınmanın yerelden başladığını ve sonra tüm ülkeye yayıldığını dile getiren Çavuşoğlu, seçimde ittifakın önemli olduğunu söyledi. “Hainlerle ittifak yapmadık. Biz vatanı milletini sevenlerle ittifak yaptık. Biz ittifakımızı gururla anlatırız, gurur duyarız” diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Sırtını Kandil’e dayayanlarla, talimatı PKK’dan alanlarla ittifak yapmıyoruz. Allah’tan başka bir şeyden korkmayanlarla ittifak yapıyoruz. Onlar varsınlar ittifakı bozmak için fitne yapsınlar. Kılıçdaroğlu işi gücü bırakmış, güya çok akıllı, kışkırtarak, ittifakı zedeleyecek. Senin aklın çalışsaydı zamanında SSK’yı batırmazdın. İşte kendi teşkilatların, partin bugün görüyoruz ki teröristlere teslim. Her zaman söylüyorum, CHP’nin içinde DHKP-C var, CHP’nin içinde PKK’yı destekleyenler var. Mahkemeye versinler, tersini söylüyorlarsa. Açık söylüyorum ilk kez söylemiyorum 5 yıldır söylüyorum. Dün Adana’da Bahçeli bunlara en uygun şekilde cevap verdi. Ama bunlarda yüz yok, utanılacak yüz yok.

BİRLİKTELİK MESAJI

Çavuşoğlu, Alanya’da MHP’li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in çok büyük eserleri hayata geçirdiklerini ve kendilerinin de destekçisi olduğunu belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise devletin ve milletin bekası için hiçbir hesaba dayanmayan Cumhur İttifakı’nın, ülkenin geleceği için yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti. Bu birlikteliğin pazara kadar değil, mezara kadar süreceğini ifade etti.