CHP Tunceli İl Başkanı Çelik görevinden istifa etti CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik: Parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen 'Ben ne olacağım' kavgaları sebebiyle genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım.