CHP Tunceli İl Başkanı Çelik görevinden istifa etti
CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik: Parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen 'Ben ne olacağım' kavgaları sebebiyle genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım.
- AA
CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Çelik, "Parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen 'Ben ne olacağım' kavgaları sebebiyle genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım" dedi.
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