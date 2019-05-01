'CHP tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında'

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim sonrası ilk ziyaretini Gaziantep’e yaptı. Partisinin il teşkilatıyla buluşan Aksakal, CHP’nin genel merkez yönetimine yüklendi.

SAHTE SOLCULAR

DSP Genel Başkanı Aksakal, şimdiki CHP’nin Atatürk’ün kurduğu parti ile uzaktan yakından benzerliği olmadığını vurgulayarak, CHP yönetiminin tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında olduğunu ifade etti.

Aksakal, eleştirilerine şu sözlerle devam etti: Güneydoğu bölgemizde planlanan yeni devlet yapılanması senaryosunda üzerine rol biçilen sözde Atatürkçü solcu yapılar kendileri dışında hiçbir partinin siyaset arenasında yer almasına tahammül edemedikleri gibi her türlü iftira kampanyası ve algı yönetimi ile toplumu yönlendirme gayreti içindeler. Ama iyi bilinmelidir ki, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kast edenlerle emperyalist politikaların emir eli olmuş yapılarla şahsi siyasi ikbal dışında hiçbir siyasi amaç gütmeyen, sahte Atatürkçü ve sahte solcularla mücadelemiz hiç eksilmeden devam edecektir.