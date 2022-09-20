İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2022 Salı / 24 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3097
  • EURO
    18,3753
  • ALTIN
    983.135
  • BIST100
    3199.54
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP tweetleri katladı! Masayı baskı altına alma planı
Politika

CHP tweetleri katladı! Masayı baskı altına alma planı

İYİ Parti'nin net bir şekilde karşı çıkmasına rağmen CHP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için tüm şartları zorluyor. İsmi koyulmasa bile CHP'li vekiller, Kılıçdaroğlu adaymış gibi hareket ediyor. Partililer, sosyal medya üzerinden tweetleri katlayarak Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini anlatıyor.

Yeni Şafak20 Eylül 2022 Salı 08:40 - Güncelleme:
ABONE OL

CHP teşkilatı, 6'lı masada itirazlarla karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını pekiştirmek için sosyal medyaya yöneldi. Partililerin, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ne vaat ediyor?" başlığıyla paylaştığı görsellerde Kılıçdaroğlu adaymış gibi sunuluyor. CHP böylece 2. tur görüşmelerden önce masayı baskı altına almaya çalışıyor.

CHP öncülüğünde toplanan 6'lı masada 'adaylık' düğümü çözülemiyor. Olası çözüm için ikinci tura randevu verilirken ortaklar arasında tartışmalar durulmuyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'liler de liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için masaya baskıya hazırlanıyor. Bunun ilk işaretleri sosyal medyadan gelmeye başladı.

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini içeren görsel paylaşımını sıklaştırdı. İlk turda yaptığı 7 görüşme sonucunda adaya karar veremeyen 6'lı masada, ikinci tur görüşmeler 2 Ekim'de başlayacak. İkinci turda yapılacak zirvelerde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacak. Kulislerde, bu konunun aralık ayı sonunda netlik kazanacağı, yeni yıla 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklayarak gireceği belirtiliyor.

ADI KONMASA DA ADAY

Cumhurbaşkanı adayı için son günlerde en çok konuşulan isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP üst yönetimi tarafından 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığına' yönelik yapılan açıklamalar önlenmeye çalışılsa da, CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görüyor.

VAATLERİ ANLATILIYOR

Ortaklar arasında adaylık tartışması yaşanırken CHP'liler de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda masaya baskıya hazırlanıyor. CHP'liler sosyal medya üzerinden 'Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ne vaad ediyor?' başlığıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kanıksatmaya çalışıyor. Hazırlanan görsellerle, Kılıçdaroğlu adaymış gibi lanse ediliyor. CHP'lilerin bu çalışmalarının masada gündeme gelmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.