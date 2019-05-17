CHP ve HDP 11 bin 500 işçiyi zorla istifa ettirdi

Her fırsatta demokrasinden dem vuran CHP ve HDP işçi haklarında sınıfta kaldı. Örgütlü işçilerden rahatsız olan CHP ve HDP belediyeleri yerel seçimlerin ardından düğmeye bastı ve ilk iş olarak emekçileri işten atma tehdidiyle sendikasızlaştırdı. CHP ve HDP’li belediyelerin 31 Mart yerel seçimleri sonrasında belediye işçilerine yönelik baskılarına Hak-İş’ten tepki geldi.

HER YERDE KIYIM VAR

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP’li belediyelerin Hak-İş’e üye işçilere yönelik ağır baskılarının işten atma tehditlerine vardığını söyledi. İşçilere sendika değiştirmeleri yönünde yapılan baskılar sonucu Hak-İş’e bağlı 3 sendikadan 11 bin 500 işçinin istifa ettirildiğini belirten Arslan, “Ağırlıklı olarak İstanbul da Küçükçekmece, Esenyurt. Bolu, Bilecik, Manisa, Aksihar, İzmir Menderes, Artvin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi üyelerimiz ağırlıklı olarak istifalara muhataptır” dedi. Hak-İş Başkanı Arslan “Günlük olarak sendikalarımızdan rakamlar alıyoruz. Bugünkü rakamlar Hak-İş’e bağlı üç sendikamızla ilgili, 11 bin 500 üyemizin sendikalarımızdan istifa ettirildiği konusudur. Ağırlıklı olarak İstanbul’da Küçükçekmece ve Esenyurt, Bolu, Bilecik, Manisa, Akhisar, İzmir, Menderes, Artvin ve Antalya” diye konuştu.

TEHDİT VE YILDIRMA

Bolu Belediyesinde 97 kişinin işten çıkarıldığını hatırlatarak, bu işçilerin işe iadeleri için görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Arslan, şu ifadeleri kullandı: Aksi halde önümüzdeki günlerde üyelerimizle beraber Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş gerçekleştireceğimizi ifade ettik. Amacımız işçi arkadaşlarımızın işlerine kavuşmasını sağlamaktır. Bir kısım CHP’li ve HDP’li belediyelerdeki baskılar, tehditler, yıldırma politikaları işten atmaya kadar varan tehditler devam ediyor. Biz de mücadeleye devam edeceğiz.