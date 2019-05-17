CHP ve HDP 11 bin 500 işçiyi zorla istifa ettirdi
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından CHP ve HDP ele geçirdiği belediyelerde zulme devam ediyor. Hak-İş Başkanı Arslan korkunç tabloyu “3 sendikadan 11 bin 500 işçi istifa ettirildi” sözleriyle özetledi.
- STAR ANKARA
Her fırsatta demokrasinden dem vuran CHP ve HDP işçi haklarında sınıfta kaldı. Örgütlü işçilerden rahatsız olan CHP ve HDP belediyeleri yerel seçimlerin ardından düğmeye bastı ve ilk iş olarak emekçileri işten atma tehdidiyle sendikasızlaştırdı. CHP ve HDP’li belediyelerin 31 Mart yerel seçimleri sonrasında belediye işçilerine yönelik baskılarına Hak-İş’ten tepki geldi.
HER YERDE KIYIM VAR
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP’li belediyelerin Hak-İş’e üye işçilere yönelik ağır baskılarının işten atma tehditlerine vardığını söyledi. İşçilere sendika değiştirmeleri yönünde yapılan baskılar sonucu Hak-İş’e bağlı 3 sendikadan 11 bin 500 işçinin istifa ettirildiğini belirten Arslan, “Ağırlıklı olarak İstanbul da Küçükçekmece, Esenyurt. Bolu, Bilecik, Manisa, Aksihar, İzmir Menderes, Artvin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi üyelerimiz ağırlıklı olarak istifalara muhataptır” dedi. Hak-İş Başkanı Arslan “Günlük olarak sendikalarımızdan rakamlar alıyoruz. Bugünkü rakamlar Hak-İş’e bağlı üç sendikamızla ilgili, 11 bin 500 üyemizin sendikalarımızdan istifa ettirildiği konusudur. Ağırlıklı olarak İstanbul’da Küçükçekmece ve Esenyurt, Bolu, Bilecik, Manisa, Akhisar, İzmir, Menderes, Artvin ve Antalya” diye konuştu.
TEHDİT VE YILDIRMA
Bolu Belediyesinde 97 kişinin işten çıkarıldığını hatırlatarak, bu işçilerin işe iadeleri için görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Arslan, şu ifadeleri kullandı: Aksi halde önümüzdeki günlerde üyelerimizle beraber Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş gerçekleştireceğimizi ifade ettik. Amacımız işçi arkadaşlarımızın işlerine kavuşmasını sağlamaktır. Bir kısım CHP’li ve HDP’li belediyelerdeki baskılar, tehditler, yıldırma politikaları işten atmaya kadar varan tehditler devam ediyor. Biz de mücadeleye devam edeceğiz.
ESKİ TAŞERONLARA ZAM TALEBİ
Arslan, kamudaki toplu iş sözleşmelerinin bir an önce sonuçlanmasını istedi. 2019’da taşeron sisteminden kadroya geçen yaklaşık bir milyon, kadro almayan 100 bine yakın kişinin toplu sözleşmelerinde belirlenen yüzde 4 artı yüzde 4’lük zamların 2018 yılı enflasyonuna uygun şekilde artırılmasını talep ettiklerini ifade etti.
SU İNDİRİMİNE CHP-İP ENGELİ
AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, AK Parti tarafından verilen Aydın’da su ücretlerine indirim talebinin Büyükşehir Meclisinde CHP ve İP oylarıyla ret edilmesine tepki gösterdi.
EN PAHALISI
Suya yüzde 50 indirim yapılmasının seçim dönemindeki vaatlerinden bir tanesi olduğunu anımsatan Mustafa Savaş “31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Aydınlı hemşerilerimize, su ücretlerinde yüzde ellilik bir indirim yapacağımızın ve beş yıl boyunca da bu ücretlere zam yapmayacağımızın sözünü vermiştik. AK Partimizin Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığına vermiş oldukları su ücretlerine yüzde ellilik indirim teklifi CHP ve İP’li üyelerin itirazları ve bu yöndeki oylarıyla reddedilmiştir. Aydınlı hemşerilerim bu kararla birlikte ülkemizin en pahalı suyunu kullanmaya devam edecektir” dedi.
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