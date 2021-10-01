CHP ve HDP'nin 'Saygısızlık ittifakı'! Sözde PKK marşında esas duruşa geçmişlerdi

1 Ekim 2021 Cuma 14:57 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 14:57

TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama dönemi başladı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 aylık aranın sonrasında Yeni Yasama Yılı açılışını gerçekleştirmek üzere TBMM'ye geldi.

Erdoğan konuşma yapmak için kürsüye yürüdüğü sırada AK Parti ve MHP vekilleri ayağa kalkarak alkışladı.

CHP ve HDP saflarında ise geçen yılları aratmayan manzaralar vardı. Her iki partinin mensupları da ayağa kalkmadı.