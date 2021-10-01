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Politika

CHP ve HDP'nin 'Saygısızlık ittifakı'! Sözde PKK marşında esas duruşa geçmişlerdi

TBMM 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kuruluna hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girdiğinde ayağa kalkmayan CHP ve HDP'liler, bu sene de aynı tavrı sergiledi. CHP'nin bu tutumu akıllara sözde PKK marşında esas duruşa geçen CHP'lileri hatırlattı.

1 Ekim 2021 Cuma 14:57 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 14:57
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TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama dönemi başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 aylık aranın sonrasında Yeni Yasama Yılı açılışını gerçekleştirmek üzere TBMM'ye geldi.

Erdoğan konuşma yapmak için kürsüye yürüdüğü sırada AK Parti ve MHP vekilleri ayağa kalkarak alkışladı.

CHP ve HDP saflarında ise geçen yılları aratmayan manzaralar vardı. Her iki partinin mensupları da ayağa kalkmadı.

CHP'lilerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göstermediği saygı, akıllara sözde PKK marşında esas duruşa geçen CHP'lileri getirdi.
CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 2016 yılında katıldığı bir HDP kongresinde, sözde PKK marşı okunurken ayağa kalkarak saygı duruşuna geçmişti.

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