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Politika

CHP ve HDP'nin seçimlerdeki Doğu planı deşifre oldu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan seçimlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sayan, Kürt halkının HDP'ye mahkum olmak istemediğini söylerken önümüzdeki seçimlerde HDP ve CHP'nin doğu bölgesindeki planını da açıkladı.

18 Ekim 2022 Salı 07:39 - Güncelleme:
CHP ve HDP'nin seçimlerdeki Doğu planı deşifre oldu
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber'de katılığı yayında önemli iddialarda bulundu.

Sayan'ın açıklamaları şöyle:

BÖLGEDE 4 UNSUR BULUNUYOR

Bölgede ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve ideolojik bir fotoğraf var. Ekonomik fotoğrafı bölgede AK Parti düzeltebildi. Fabrikalar, yollar, gençlerin okuması vs. bu fotoğrafta en çok yeri olan AK Parti.

KÜRTLER ERDOĞAN DÖNEMİNDE RAHAT ETTİ

Sosyolojik açıdan Kürtlere düşman olan tüm unsurlar AK Parti tarafından kaldırıldı. Kürtler Özal ve Erdoğan döneminde rahata kavuşmuştur. Onları dinleyen bir devlet olmuştur. Sosyolojik olarak AK Parti döneminde Kürtler rahatlamıştır.

BAĞIMSIZ DEVLET İSTİYORLAR

Her ne kadar saklasalar da HDP ve PKK'nın amacı bağımsız bir devlettir. Bağımsız bir ideolojik fotoğrafın diğer fotoğrafı bahane ediyorlar. Kendilerini adam öldürüp devleti suçluyorlar.

HDP'YE MAHKUM OLMAK İSTEMİYORLAR

Bölge adalet ve güvenlik istiyor. Bir de ekonomi istiyor. Doğu'daki insanlar HDP'ye mahkum olmak istemiyor. FETÖ'cüler bu bölgeye kötülük yaptılar. Doğu'da kendileri yetiştirdikleri isimleri oradan milletvekili yaptılar.

SEÇİMLERDE ORTAK LİSTE

HDP bölgeye faydalı olabilecek bir aday istemeyecekler. Kürtçe yasaktı ve bu kalktı ellerinde bir şey kalmadı. HDP ile CHP Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ortak listelerden aday gösterecekler. Alternatif olarak da İYİ Parti'yi sunacaklar. Ama olası ikinci turda birleşecekler.

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