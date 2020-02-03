İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9833
  • EURO
    6,6328
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Partili Kandemir: CHP ve yanında hizalanan HDP'yi, İYİ Parti'yi iyi anlatacağız
Politika

AK Partili Kandemir: CHP ve yanında hizalanan HDP'yi, İYİ Parti'yi iyi anlatacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 'CHP ve onun yanında hizalanan HDP'yi, İYİ Parti'yi iyi anlatacağız. Bunlar 100 senedir hep milletten alacaklı gibi parmak sallar ve hep alacaklı gibi konuşurlar.' dedi

AA03.02.2020  07:21 - Güncelleme: 03.02.2020  07:21

Kandemir, partisinin Ağrı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Teşkilat Buluşması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019'un zorlu geçtiğini söyledi.

Libya ve İdlib'deki sorunlara dikkati çeken Kandemir, yaşananları kuşatma harekatı olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin bölgede güçlü bir ülke olduğunu belirten Kandemir, "2020 ve 2021 Türkiye'nin yılı olacaktır." ifadesini kullandı.

Muhalefet partilerini eleştiren Kandemir, "CHP ve onun yanında hizalanan HDP'yi, İYİ Parti'yi iyi anlatacağız. Bunlar 100 senedir hep milletten alacaklı gibi parmak sallar ve hep alacaklı gibi konuşurlar. Millet ne hisseder ne söyler bunu dinlemezler. Kulakları ve hisleri millette değil bunların, başka yerde. Bu topraklara, bu coğrafyaya ve bu medeniyete ait değiller." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın, Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül ile çevre kentlerin il başkanları ve partililer katıldı.

Doğu Türkistanlılar, depremzedeler için ekmek pişirdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken itiraf: Türkiye operasyonu başlatmasaydı İran'a saldıracaktık
Dikkat çeken itiraf: Türkiye operasyonu başlatmasaydı İran'a saldıracaktık

Dikkat çeken itiraf: Türkiye operasyonu başlatmasaydı İran'a saldıracaktık

ABD, S. Arabistan yeniden devreye soktu! Türkiye'nin engellemeye çalışacağı senaryo
ABD, S. Arabistan yeniden devreye soktu! Türkiye'nin engellemeye çalışacağı senaryo

ABD, S. Arabistan yeniden devreye soktu! Türkiye'nin engellemeye çalışacağı senaryo

'Libya'da UMH yönetimini tanıyoruz'
'Libya'da UMH yönetimini tanıyoruz'

'Libya'da UMH yönetimini tanıyoruz'

Türkiye'nin yardımı Çin'de büyük yankı buldu!
Türkiye'nin yardımı Çin'de büyük yankı buldu!

Türkiye'nin yardımı Çin'de büyük yankı buldu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.