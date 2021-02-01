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Politika

CHP Yalova'da toplu istifa depremi

CHP'de, 3 vekilin istifasıyla başlayan depremin artçıları devam ediyor. CHP'nin Yalova teşkilatından 350 kişinin istifa ettiği öğrenildi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 15:29 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:29
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CHP içinde yaşanan "Muharrem İnce" hareketliliği ilk olarak mektup tartışması ile gün yüzüne çıkmıştı. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki mektubu göndermişti

Mektup gerginliğinin üzerine İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM’de ortak basın toplantısı düzenleyip istifalarını açıklamıştı.

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce de partisinden kısa süre içinde istifa edeceğini açıklamıştı.

TRT Haber'in haberine göre, Bugün CHP’nin Yalova teşkilatında 350 kişi istifa etti.

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