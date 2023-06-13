İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2023 Salı / 25 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6304
  • EURO
    25,5105
  • ALTIN
    1474.75
  • BIST100
    5429.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP yandaşı Portakal şirazesini kaybetti: Kılıçdaroğlu'nun karşısına Hz. Ali çıksa yenemez
Politika

CHP yandaşı Portakal şirazesini kaybetti: Kılıçdaroğlu'nun karşısına Hz. Ali çıksa yenemez

Seçimlerde aldığı mağlubiyet sonrası 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti tabanından gelen sert eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, partideki delege yapısını gerekçe göstererek Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu bir senaryoda tekrar kazanacağını söyledi. 'Kılıçdaroğlu'nun değiştirilmesi çok zor' diyen Portakal, 'Bir CHP'nin sözünü hatırlatayım 'Hz. Ali çıksa karşısına yenemez' diyordu. Bu böyledir.' ifadelerini kullandı.

13 Haziran 2023 Salı 21:15 - Güncelleme:
CHP yandaşı Portakal şirazesini kaybetti: Kılıçdaroğlu'nun karşısına Hz. Ali çıksa yenemez
ABONE OL

12. seçim yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına rağmen koltuğundan vazgeçmiyor. Kılıçdaroğlu, MYK'yı yenileyerek "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı verirken partideki iç karışıklık, genel başkanlığa göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla daha da alevlendi. İkili, "değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısında bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA HZ. ALİ ÇIKSA YENEMEZ"

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, partide yaşananlara ve Kılıçdaroğlu'nun tek adamlığına sert eleştiriler getirdi. Portakal, partideki delege yapısı sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu bir senaryoda yeniden kazanacağını söyledi. Youtube canlı yayınında, "Kılıçdaroğlu'nun değiştirilmesi çok zor" diyen Portakal, "Bir CHP'nin sözünü hatırlatayım 'Hz. Ali çıksa karşısına yenemez' diyordu. Bu böyledir." ifadelerini kullandı.

"KIRAMIYORSUNUZ"

Portakal'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Yerel seçimlere CHP nasıl gidecek? 11-12 yıldır olağan kurultayı şekillendiren bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Değiştirilmesi çok zor, imkansız değil. Bir CHP'nin sözünü hatırlatayım "Hz. Ali çıksa karşısına yenemez" diyordu. Bu böyledir. Deniz Baykal zamanında da böyleydi. Liderin yıllarca kurduğu kurultay ağı, delege ağı bu şekilde... Kıramıyorsunuz. Bu her yerde böyle"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.