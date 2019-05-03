CHP, YSK’yı tehdit etti: Yüzünüze tükürürler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ‘organize usulsüzlük” yapıldığı iddiasıyla YSK’ya yapılan olağanüstü başvuruda karar aşamasına gelinirken, CHP’den tehdit içerikli baskılar arttı.
- STAR ANKARA
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul seçimlerindeki usulsüz işlemlerle ilgili açılan soruşturmalara iftirada bulunarak, AK Parti’nin YSK’ya “Bulamadım bir şey, ben başsavcıya talimat vereyim, bir soruşturma başlatsın, sen bu soruşturmayı esas al, seçime şüphe, şaibe karıştı de, seçimi iptal et” dediğini ileri sürdü. Altay, bununla da yetinmeyerek YSK üyelerine tehditlerde bulundu.
‘YSK TOPLANMASIN’ DEDİ
CHP’li Altay, “YSK’nın saygıdeğer üyeleri, Anayasa’dan aldığınız yetkiyi kullanıyorsunuz, kanunlara uygun kullanmak zorundasınız. İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun, çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Kızılay’da sizi yürütmezler, yüzünüze tükürürler. Bu basınca, baskıya Cumhuriyet Başsavcılığı destekli bu tasalluta boyun eğmeyin” diye konuştu. Altay, sözlerini şöyle tamamladı: YSK, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları üzerinden üretilen, yasa dışı, delil sayılamayacak kağıt parçalarını dikkate alarak toplanmamalıdır bile. Velev ki toplandı, bu itirazları peşinen reddetmesi lazım. YSK, tahkikat kurumu, muhakkik değildir.
Yeni suç duyuruları yapılacak
Yapılan suç duyuruları sonrasında İstanbul’da çok sayıda sandık kurulu başkanı hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin AK Partili Ali İhsan Yavuz “Yapılan yanlışlıklar, sehven hataların çok ötesine geçti. Suç duyurusunda bulunmak görevimizdir. Bu suç duyurularının dışında çok farklı türden ve kişilere yönelik suç duyuruları olacak” dedi.
Ölüler oy kullandı
Listelerde kısıtlı seçmenin yanında şerh konulmadıysa sandık kurulu başkanının bunu bilemeyebileceğine işaret eden Genel Başkan Yardımcısı Yavuz “Ama ölüler var. Belli ki başkası oy kullandı yerine ve kimlik tespiti yapmadan oy kullandırdın. Aynı anda başka yerde hükümlü. Onun yerine de oy kullanılmış. CHP boşuna bin 400 falan dememelidir. Onun iki katından fazla. Buradaki iş çok daha başkadır, çok daha derin bir meseledir” değerlendirmesinde bulundu.
İş Bankası rahatsız oldu
Sandık başkanları arasında kamudan ihraç edilmiş isimlerin çokça yer aldığını vurgulayan Yavuz “CHP’nin İş Bankası’nda hissesi var değil mi” diye sorarak şunları söyledi: Yapı Kredi’den, Denizbank’tan ve başka bankalardan bolca alınmış. İş Bankası bunun üzerine açıklama yapıyor. ‘Biz vermedik, bizden istediler.’ Biz, ‘siz verdiniz’ demedik ki. Size ne oluyor? Niye cevap veriyorsunuz, sizi itham eden olmadı ki ses sizden niye çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.
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