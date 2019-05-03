CHP, YSK’yı tehdit etti: Yüzünüze tükürürler

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul seçimlerindeki usulsüz işlemlerle ilgili açılan soruşturmalara iftirada bulunarak, AK Parti’nin YSK’ya “Bulamadım bir şey, ben başsavcıya talimat vereyim, bir soruşturma başlatsın, sen bu soruşturmayı esas al, seçime şüphe, şaibe karıştı de, seçimi iptal et” dediğini ileri sürdü. Altay, bununla da yetinmeyerek YSK üyelerine tehditlerde bulundu.

‘YSK TOPLANMASIN’ DEDİ

CHP’li Altay, “YSK’nın saygıdeğer üyeleri, Anayasa’dan aldığınız yetkiyi kullanıyorsunuz, kanunlara uygun kullanmak zorundasınız. İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun, çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Kızılay’da sizi yürütmezler, yüzünüze tükürürler. Bu basınca, baskıya Cumhuriyet Başsavcılığı destekli bu tasalluta boyun eğmeyin” diye konuştu. Altay, sözlerini şöyle tamamladı: YSK, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları üzerinden üretilen, yasa dışı, delil sayılamayacak kağıt parçalarını dikkate alarak toplanmamalıdır bile. Velev ki toplandı, bu itirazları peşinen reddetmesi lazım. YSK, tahkikat kurumu, muhakkik değildir.