CHP zulmüne karşı adalet yürüyüşü

CHP’li Bolu Belediyesi’nin Hizmet-İş Sendikası üyesi işçilerinin sendika değiştirmeleri yönünde yaptığı baskı ve işçi kıyımı sendika yönetiminin tepkisine neden oldu. Uyarılara rağmen CHP’li yönetimin haksız uygulamasından vazgeçmemesi üzerine Hizmet-İş Sendikası, bu zulümden dönülmesi için Bolu’dan Ankara’ya yürüyecek. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bugün Bolu Belediyesi önünde bir basın açıklaması yaparak yürüyüşün startını verecek. 196 kilometrelik yürüyüşün, 22 Haziran’da CHP Genel Merkezi önünde tamamlanması planlanıyor.

CHP VE HDP’YE UYARI

Bolu Belediyesi’nde işten atılan işçiler özelinde başlatılan yürüyüş, CHP ve HDP’li belediyelerde Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalara üye emekçilere yönelik baskı ve tehditlere karşı da bir uyarı niteliği taşıyor.