İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2022 Salı / 4 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7189
  • EURO
    19,8977
  • ALTIN
    1088.27
  • BIST100
    5493.93
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'de 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti
Politika

CHP'de 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiğini duyurdu.

DHA27 Aralık 2022 Salı 15:33 - Güncelleme:
CHP'de 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti
ABONE OL

CHP'li Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı düşünen il, ilçe ve belde başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi için 26 Aralık'a kadar verilen sürenin dün sona erdiğini belirtti. Salıcı, milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının istifa ettiğini kaydetti.

Bu kapsamda Bursa, Nevşehir, Malatya, Isparta, Erzincan, Aksaray, Tokat, Uşak, Yalova, Çorum, Balıkesir, Konya, Burdur, Mersin, Kırşehir, Hakkari, Tunceli, Van, Batman, Trabzon, Kocaeli, Karaman, Ordu, Hatay, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Aydın, Manisa, Çanakkale, Kayseri, Muğla, İzmir, Rize, Denizli, Sivas, Kilis, Gümüşhane, Artvin ve Karabük il başkanlarının istifa ettiği belirtildi.

  • Oğuz Kaan Salıcı
  • istifa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.