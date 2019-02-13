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CHP’de aday isyanı büyüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde sergilediği ‘tek adam’ tutumunun ardından grup toplantısında, belirlediği adayları sahiplenmesi ortalığı karıştırdı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmanın hemen sonrasında Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon CHP’den istifa etti. 

  • STAR ANKARA
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Partisinde büyüyen isyana ve sert eleştirilere kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasında Ankara’da MHP kökenli Mansur Yavaş’ı ve sadece İzmirlilerin değil, adaylığı tüm Türkiye’de tartışma yaratan darbeci Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak göstermesinin bir kez daha arkasında durdu. 

ÇIKTI İSTİFALAR GELDİ 

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘tek adam’ zihniyetiyle gerçekleştirdiği aday tespitine, partinin ağır toplarından peş peşe gelen isyan açıklamalarıyla birlikte istifalar da birbirini takip etti. Şişli Belediye Başkan adaylığı için istifa ederek DSP’ye geçip oradan Şişli’ye aday olan Mustafa Sarıgül’den sonra, Muharrem İnce ile hareket ettiği bilinen eski milletvekili Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu da partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kesimoğlu, Kırklareli belediye başkan adayı belirlendiği gün yaptığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumuna veryansın etmiş ve istifa sinyalini vermişti. Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla CHP’den istifasını “Son günlerde hem Kırklareli’nde hem de yıllarımı verdiğim partim CHP’de yaşanan, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partimden istifa ediyorum” sözleriyle duyurdu. Diğer istifalar da peş peşe geldi. Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sevim, Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kösegil’in de aralarında bulunduğu 50 CHP’li’de partilerinden istifa ettiğini açıkladı. 

KOCADON DA İSTİFA ETTİ 

Kesimoğlu’nun hemen ardından Kılıçdaroğlu tarafından tekrar aday gösterilmeyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un CHP’den istifa ettiği ve DP’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı, DP Muğla İl Başkanı İsmet Köse tarafından kamuoyuna duyuruldu. Köse “Mehmet Kocadon CHP’den istifa etti. Partimizden Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde uyguladığı stratejiye en yakınındaki isimler bile isyan etti. CHP tabanıyla hiç ilgisi olmayan HDP-İP-ÖDP’li isimleri belediye başkanlıkları için aday gösteren Kılıçdaroğlu’nun tutumu karşısında CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi önceki gün görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki bir başka isim CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak ismiyle ilgili tepkisini “Şok oldum” diyerek gösterdi. Bir diğer yakın isim CHP eski Genel Sekreter Gürsel Tekin’de ağır eleştirilerde bulundu. Tekin, önceki gün yaptığı açıklamada “Adaylar adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmedi. Liyakata önem verilmedi. Olağanüstü kurultay isteyen başkanlar liste dışı bırakıldı” dedi. 

İZMİR DE KAYNIYOR 

Kılıçdaroğlu’nun Tunç Soyer’i İzmir’e büyükşehir belediye başkan adayı yapması sonrasında, partinin kalesi görünümündeki ilde peş peşe istifalar yaşanmıştı. Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, antidemokratik uygulamalar sürecinde görevini sürdüremeyeceğini belirtip istifa etti. Kaşrıyaka’dan aday adayı olan eski belediye başkanı Cihan Türsen partisinden istifa ederken, Seferihisara’dan aday gösterilen Yelda Celiloğlu ise adaylıktan çekildi. 

Ortakların keyfi yerinde 

CHP ile HDP arasında gizli başlayıp, adayların belirlenmesiyle birlikte su yüzüne çıkan ortaklıkta, HDP’lilerle CHP’lilerin aralarından su sızmayan görüntüleri dikkat çekti. CHP’li Mahmut Tanal, dünkü HDP grup toplantısı öncesinde salona gelerek önce HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile muhabbet etti ardından HDP’li Ahmet Şık ile samimi sohbet ve görüntüsü dikkat çekti. 

CHP’lilerin ‘adalet’ yürüyüşü beşinci gününde 

Dört yılda 184 milyon mal varlığı edinen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yeniden başkanı adayı olarak açıklanması ortalığı karıştırdı. Yönetim kurulu istifa ederken isyan bayrağını çeken CHP Maltepe İlçe Teşkilatı Ankara’dan sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ne başlayan ve Maltepe’de sonlandıran Kılıçdaroğlu’nun adaletsizliğine karşı aynı noktadan Ankara’ya doğru başlattığı yürüyüş beşinci gününe girdi. İzmit merkezde bulunan Seka Partk’a ulaşan grup ‘Temiz toplum, temiz siyaset’ pankartı açarak ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganlarıyla Ankara istikametine yürüyüşü sürdürdü. 

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