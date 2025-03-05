CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dün düzenlenen TBMM Grup Toplantısında, İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'e CHP rozeti taktı. Beker'i, "baba evine katılmak üzere" kürsüye davet eden CHP lideri Özgür Özel, "İl Başkanımıza ikinci bölgedeki tüm milletvekillerimizle birlikte, Adnan Beker ile birlikte ikinci bölgeyi sıkı bir çalışma için emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, "Adnan Beker ayrıca grubumuza sevgili Mansur Başkanımızın emanetidir. Onlara emanet ediyorum" dedi. Beker'in CHP'ye transferi ve Özgür Özel'in emanet açıklamaları parti içinde yeni bir krizi tetikledi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın başını çektiği yaklaşık 70 milletvekili Beker'in transferine tepki gösterdi.

YAVAŞ: HABERİM YOKTU

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen iftar programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise transferden haberi olmadığını açıkladı. "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı açıkçası." diyen Yavaş, Genel Başkan Özgür Özel'in emanet açıklamasına yönelik "Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." şeklindeki ifadeleri ise gözlerden kaçmadı.