CHP’de asıl kavga şimdi başlıyor
Aday belirleme sürecinde eskiden beri devam eden kavgaların yeniden gün yüzüne çıktığı CHP’de, adaylar belirlendi, ancak isimlerin netleşmesi, kavganın sonlanmasının değil, yeni kavgaların işaretçisi oldu.
CHP ile İP arasında sürdürülen ittifak görüşmelerinin, çetin pazarlıklara sahne olduğunu, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Görüşme sürecinde arkadaşlarımız zaman zaman intiharın eşiğine geldi” sözü ortaya koymuştu. İP ekibini “intihar” noktasına getiren CHP’nin kendi içindeki kavga ise birden çok yerden patlak vermeye başladı.
SARIGÜL ÇATLAĞI
CHP’den uzun yıllar Şişli Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül’ün CHP yönetimini sert sözlerle eleştirerek istifası, yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Parti yönetimi, “Şişli’den aday gösterilmeyeceğini anlayınca partiden istifa ettiği” tezini savunarak Sarıgül’ü, “partili olmamak”la suçlarken, Oğuz Kaan Salıcı’nın, katıldığı bir televizyon yayınında, “Sarıgül Şişli’den aday gösterilmedi de partiden ayrıldı değil. Sürecin sonucunu beklemeden partiden ayrıldı. İstanbul’da henüz tek bir yer açıklandı. Sürecin sonucunu bekleyebilirdi” sözlerinin Sarıgül cephesinden sert karşılık bulması bekleniyor. Salıcı’nın, bu sözleriyle Sarıgül’e, “Eyüp’ten ol dedik, olmadı” demeye getirdiği ve Salıcı ile Sarıgül arasındaki kavganın, önümüzdeki süreçte daha da büyüyebileceği belirtiliyor.
Dün toplanan CHP MYK ve PM başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere İstanbul’un ilçeleriyle ilgili de ciddi tartışmalar yaşandı. Kazanılacağına kesin gözüyle bakılan ve çok adaylı yerlerde PM ve MYK’da mücadele edildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan PM’de İstanbul ilçe adaylarının oylanması sırasında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “istifa” haberi geldi. İstanbul’un bir kısım ilçelerinin oylamasının tamamlandığı toplantıda, bazı ilçe belediye başkan adaylarının PM’de az farkla kabul edildiği öğrenildi.
İZMİR KAVGASI YENİ BAŞLIYOR
MYK tarafından PM’ye Tunç Soyer isminin sunulması, İzmir kavgasının fitilini ateşleyecek önemli bir adım olarak öne çıktı. Baştan bu yana Tunç Soyer ismine karşı olumsuz tavrını açık şekilde ortaya koyan ve aday olacağını duyurarak Soyer’in aday gösterilme olasılığına karşı hamle yapan Aziz Kocaoğlu’nun bundan sonra izleyeceği tavır merak konusu. Tunç Soyer’e karşı açık tavır alan Kocaoğlu’nun, seçim sürecinde sahada Soyer’in aleyhine çalışabileceği belirtiliyor.
CHP İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını Twitter’dan duyuran Kaftancıoğlu, mesajında, “Bugünden itibaren il başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım” dedi. Parti yetkilileri, Kaftancıoğlu’nun istifasını doğrularken, istifanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.
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