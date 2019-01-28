CHP’de asıl kavga şimdi başlıyor

CHP ile İP arasında sürdürülen ittifak görüşmelerinin, çetin pazarlıklara sahne olduğunu, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Görüşme sürecinde arkadaşlarımız zaman zaman intiharın eşiğine geldi” sözü ortaya koymuştu. İP ekibini “intihar” noktasına getiren CHP’nin kendi içindeki kavga ise birden çok yerden patlak vermeye başladı.

SARIGÜL ÇATLAĞI

CHP’den uzun yıllar Şişli Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül’ün CHP yönetimini sert sözlerle eleştirerek istifası, yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Parti yönetimi, “Şişli’den aday gösterilmeyeceğini anlayınca partiden istifa ettiği” tezini savunarak Sarıgül’ü, “partili olmamak”la suçlarken, Oğuz Kaan Salıcı’nın, katıldığı bir televizyon yayınında, “Sarıgül Şişli’den aday gösterilmedi de partiden ayrıldı değil. Sürecin sonucunu beklemeden partiden ayrıldı. İstanbul’da henüz tek bir yer açıklandı. Sürecin sonucunu bekleyebilirdi” sözlerinin Sarıgül cephesinden sert karşılık bulması bekleniyor. Salıcı’nın, bu sözleriyle Sarıgül’e, “Eyüp’ten ol dedik, olmadı” demeye getirdiği ve Salıcı ile Sarıgül arasındaki kavganın, önümüzdeki süreçte daha da büyüyebileceği belirtiliyor.

Dün toplanan CHP MYK ve PM başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere İstanbul’un ilçeleriyle ilgili de ciddi tartışmalar yaşandı. Kazanılacağına kesin gözüyle bakılan ve çok adaylı yerlerde PM ve MYK’da mücadele edildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan PM’de İstanbul ilçe adaylarının oylanması sırasında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “istifa” haberi geldi. İstanbul’un bir kısım ilçelerinin oylamasının tamamlandığı toplantıda, bazı ilçe belediye başkan adaylarının PM’de az farkla kabul edildiği öğrenildi.