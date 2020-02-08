08.02.2020 09:09 - Güncelleme: 08.02.2020 09:09

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın pazar günü yapacağı kurultayda salon krizi yaşanıyor. İl teşkilatı kurultayın yapılacağı mekânın durumunu araştırmadan karar alıp adres olarak Haliç Kongre Merkezi’ni gösterdi. Ancak Haliç Kongre Merkezi, aynı tarihte salonlarında üç düğün olduğunu, düğünlerden birine de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağını belirterek, kurultayın yapılmasının mümkün görünmediğini bildirdi. Kurultay takvimi sıkışık olduğu için il teşkilatı Haliç Kongre Merkezi’nin otoparkına çadır kurdurarak kurultayın burada yapılmasına karar verdi. 2 milyon TL harcama yapılarak otoparka çadır kuruldu. Çadır kurultayında divan başkanlığını ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapması bekleniyor. Çadır kurultayıyla ilgili süreç şöyle gelişti:

HABER VERMEMİŞLER

CHP il yönetiminden isimler kongrenin yapılacağı salonu görmek istediklerini söyleyince gerçek ortaya çıktı. Görevliler, “Bize kongreyle ilgili bilgi verilmedi. Burada 9 Şubat tarihinde üç düğün var. Düğünlerden birine de Başkan Erdoğan’ın katılması bekleniyor. Daha önce bildirmeniz gerekirdi” dedi. Çadır kurma çalışmalarına önceki gün apar topar başlandı. Çadır, ısıtma ve çadır içerisindeki sahnenin kurulması için 2 milyon TL para harcanacağı öğrenildi. SİT alanı olan bölgede çadır için Koruma Kurulu’ndan karar alınıp alınmadığı da merak ediliyor.

LİSTELERE DALIP SALONU UNUTMUŞLAR

Akşam'a konuşan bazı CHP’liler, “Yönetici arkadaşlar bütün enerjisini delege listelerine ve Canan Kaftancıoğlu’nun tek adaylığına harcayınca kongrenin yapılacağı salon atlanmış. Tam bir rezalet” dedi. Kışın en soğuk günlerinde çadırda kurultay yapılacağını belirten CHP’liler, “Kılıçdaroğlu adresi bildirilmediği için 12 Eylül referandumunda oy kullanamamıştı. Çadır olayı bundan da büyük bir skandaldır” diye konuştu.