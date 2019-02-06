CHP’de çatlak büyüyor: İstifa edip AK Parti’ye katıldı
31 Mart yerel seçimler öncesinde muhalefet kanadındaki çatlak giderek büyüyor. İP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen milletvekili Tamer Akkal’ın ardından şimdi de CHP’nin Malatya Pütürge ilçe Başkanı Hasan Girgiç partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.
- TM Dijital Haber Merkezi
CHP’nin Malatya Pütürge ilçe başkanlığı görevini yürüten Hasan Girgiç partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.
Düzenlenen törende konuşan Girgiç, “AK Parti Belediye Başkan Adayı Mikail’in ilçemize çok faydalı olacağına inandığım için partimden istifa ederek AK Parti saflarına katıldım." dedi.
"31 MART YENİ BİR ŞAHLANIŞ OLACAK"
"Pütürge’mizin birlik beraberliği için tüm gücümle Mikal başkanın yanındayım" diyen Girgiç, "31 Mart Pütürge’mizin yeni bir şahlanış yaşayacağı dönemin başlangıcı olacaktır.” dedi. Hasan Girgiç’e rozetini ise AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan taktı.
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