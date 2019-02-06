CHP’de çatlak büyüyor: İstifa edip AK Parti’ye katıldı

CHP’nin Malatya Pütürge ilçe başkanlığı görevini yürüten Hasan Girgiç partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Girgiç, “AK Parti Belediye Başkan Adayı Mikail’in ilçemize çok faydalı olacağına inandığım için partimden istifa ederek AK Parti saflarına katıldım." dedi.

"31 MART YENİ BİR ŞAHLANIŞ OLACAK"

"Pütürge’mizin birlik beraberliği için tüm gücümle Mikal başkanın yanındayım" diyen Girgiç, "31 Mart Pütürge’mizin yeni bir şahlanış yaşayacağı dönemin başlangıcı olacaktır.” dedi. Hasan Girgiç’e rozetini ise AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan taktı.