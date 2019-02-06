İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2133
  • 5,9414
  • 220.086
  • 102.433
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP’de çatlak büyüyor: İstifa edip AK Parti’ye katıldı

31 Mart yerel seçimler öncesinde muhalefet kanadındaki çatlak giderek büyüyor. İP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen milletvekili Tamer Akkal’ın ardından şimdi de CHP’nin Malatya Pütürge ilçe Başkanı Hasan Girgiç partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP’nin Malatya Pütürge ilçe başkanlığı görevini yürüten Hasan Girgiç partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.
 
Düzenlenen törende konuşan Girgiç, “AK Parti Belediye Başkan Adayı Mikail’in ilçemize çok faydalı olacağına inandığım için partimden istifa ederek AK Parti saflarına katıldım." dedi.
 
"31 MART YENİ BİR ŞAHLANIŞ OLACAK"
 
"Pütürge’mizin birlik beraberliği için tüm gücümle Mikal başkanın yanındayım" diyen Girgiç, "31 Mart Pütürge’mizin yeni bir şahlanış yaşayacağı dönemin başlangıcı olacaktır.” dedi. Hasan Girgiç’e rozetini ise AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan taktı.

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

5 ilde eşzamanlı hal denetimi

5 ilde eşzamanlı hal denetimi

Çalışmalar tamamlandı: Artık internetten yapılacak

Çalışmalar tamamlandı: Artık internetten yapılacak

İsrailli müzik grubu Eurovision'dan çekildi

İsrailli müzik grubu Eurovision'dan çekildi

'Teknolojiyi sadece kullanan değil üreten bir ülke olacağız'

'Teknolojiyi sadece kullanan değil üreten bir ülke olacağız'

İngilizler hakkında sert konuştu: Cehennemde özel yerleri var

İngilizler hakkında sert konuştu: Cehennemde özel yerleri var

Yerli 'METE' TSK'ya teslim edildi

Yerli 'METE' TSK'ya teslim edildi

'ABD onların kaderine müdahale ediyor'

'ABD onların kaderine müdahale ediyor'

Türkmen Cephesinden ABD ve İran'a uyarı: Kerkük bir bombadır

Türkmen Cephesinden ABD ve İran'a uyarı: Kerkük bir bombadır
 

POPÜLER HABERLER

ABD´den Kıtalararası Balistik Füze denemesi

ABD´den Kıtalararası Balistik Füze denemesi

2019'un en çok satan lüks otomobil markaları

2019'un en çok satan lüks otomobil markaları

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019