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Politika

CHP'de çatlak büyüyor! En yakınındaki isimden Kılıçdaroğlu'na karşı hamle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olarak bilinen Özgür Özel seçimler sonrası isyan bayrağını açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketine destek veren hatta gizli toplantılara bile katılan Özel'in bu ay içinde Grup Başkanlığından istifa edeceği ve genel başkanlık yarışı için Türkiye turuna çıkacağı iddia edildi.

Sabah9 Ağustos 2023 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
CHP'de çatlak büyüyor! En yakınındaki isimden Kılıçdaroğlu'na karşı hamle
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Cumhuriyet Halk Partisi, yanına 8 benzemez partiyi daha aldı. 8'li koalisyonu toplayıp Türkiye'yi yönetme hayaline kapıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday gösterilebilmek için her partiye bakanlık ve vekillik dağıttı. Ancak planlarının hiçbirisi tutmadı.

13 YILDA TEK ZAFERİ YOK

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük hüsran yaşayan CHP'de, kazan kaynadı... 13 yıllık genel başkanlığı boyunca tek bir seçimde bile başarılı olamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'istifa' sesleri arttı.

İLK ÇIKIŞ EKREM İMAMOĞLU'NDAN GELDİ

İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim mesajıyla genel başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. CHP'nin kritik isimleri ile birlikte darbe toplantısı bile planladı. Ancak bir türlü aradığı desteği bulamadı.

Kılıçdaroğlu ise koltuğunu korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Yerel seçimleri bahane göstererek Ekrem İmamoğlu'na her fırsatta 'İstanbul'a aday olacaksın' mesajı yolladı.

İşte bir zamanlar baba oğul imajı çizen ikili arasında kavga sürerken, koltuk savaşında bir isim daha öne çıktı.

NE GÖREV VERİLİRSE HAZIRIM MESAJI!

Seçimlerin ardından her fırsatta 'Ne görev verilirse hazırım' diyerek genel başkanlığa aday olacağını açıklayan, hatta Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı darbe toplantısına bile katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, koltuk kavgasında vitesi artırdı.

İMAMOĞLU VAZGEÇTİ...

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet'in iddiasına göre delegelerde istediği desteği bulamayan Ekrem İmamoğlu, rotayı yeniden İstanbul seçilerine kırdı. İlerleyen günlerde de İBB Başkanlığı adaylığını açıklayacağı söylentileri hızla yayıldı.

DEĞİŞİMCİLERİN YENİ ADAYI O!

Parti içindeki değişimciler ise grup başkanı Özgür Özel'i destekleme kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre, Hatta Özgür Özel'in bu ay içinde grup başkanlığından istifa edeceği, kurultay çalışmaları kapsamında Anadolu turuna çıkarak parti örgütüyle bir araya geleceği iddiası ortaya atıldı.

Öte yandan Özel ve değişimcilerin bu planla, "İmamoğlu'nu 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı' göstermeyi hedeflediği" de iddialar arasında yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK HAMLE GELDİ!

Seçim döneminde CHP liderinin veda konuşması yaptığı grup toplantısında gözyaşlarına boğulan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olmaya hazırlanırken iddiaya göre ilk durağı Manisa'ydı.

Kılıçdaroğlu, il başkanlığına eski Manisa il başkanı Semih Balaban'a yakın isimlerden Ali Kuyumcu'yu ataması ise dikkatlerden kaçmadı.

Balaban ile Özel'in arasının açık olması, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e karşı yaptığı bir hamle olarak yorumlandı.

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