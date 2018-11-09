CHP'de Cemal Canpolat’a iki ilçenin adaylığının verileceği konuşuluyor

24 Haziran seçimlerinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan kurultay tartışması yerel seçimlerle birlikte iyice alevleneceğe benziyor. Seçimlerde partisinden yüzde 7 fazla oy alan İnce, partisinde liderlik tartışmalarını başlatmıştı. Türkiye genelinde delegeler kurultay olması için imza vermiş ancak geri çekilen imzalar yüzünden kurultay yapılmamıştı.

DELEGENİN DESTEĞİ ŞART

Muharrem İnce 2019 yerel seçimler öncesi “Ön seçim yapılırsa aday olurum” diyerek adeta Genel Merkez’e pimi çekilmiş bomba bıraktı. Ön seçim tartışmalarının önünde duramayacak olan Kılıçdaroğlu ise bu defa tedbiri elden bırakmayacak. Kılıçdaroğlu’nun Canan Kaftancıoğlu’nu desteklemesine rağmen 6 oyla İstanbul’u kaybeden Cemal Canpolat ise bu planın en önemli parçası. Delegelere ihtiyacı olan Kılıçdaroğlu, Canpolat’ı safına çekerek delegeleri de kontrol etmeyi planlıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ PEŞKEŞ ÇEKİYOR

Canpolat’ın, Kılıçdaroğlu’na destek olması karşılığında Küçükçekmece veya Esenyurt adaylığını alacağı konuşuluyor. Öte yandan Muharrem İnce’nin kendi adaylığı dışında dünürü Özcan ışıklar ile İstanbul Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman için de şartı var. İnce’nin aday olması durumunda Işıklar’ın Silivri’den Ataman’ın ise Bakırköy için isimleri geçiyor.

ARKADAŞLARINI HAREKETE GEÇİRDİ

Pazarlık öncesinde Canpolat yakın arkadaşlarına Küçükçekmece’den adaylık başvurusu yaptırdı. İşte o isimler: Halim Bölükbaşı, Kasım İlgen, Türkan Kebeci, Hasan Türkeş, Şefik Ok, Fatih Üstünbaş ve Burçin Baykal.

(Akşam)