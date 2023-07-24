CHP'de ''değişim'' savaşında Kılıçdaroğlu'na darbe! Oylamada güven kaybına uğradı

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, Meclis Üyesi Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka ile birçok parti meclisi üyesi de toplantıya katıldı.

CHP MYK kararıyla görevden alınan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan, Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın itirazları toplantıda değerlendirildi..



CHP'DE İMAMOĞLU'NUN BAŞINI ÇEKTİĞİ "DEĞİŞİM" EKİBİ İSTEDİĞİNİ ALAMADI!

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden ve 11 saatten fazla süren toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği "değişim" ekibi, istediği çoğunluğa ulaşamadı.

Görevden alınan başkanların göreve iadesi için ise 60 üyeli PM'de, üçte iki çoğunluk olan 40 oya ulaşılması gerekirken;

Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün: 35 red - 26 kabul

Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan: 31 red 30 kabul

Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan: 33 red 28 kabul

Muş İl Başkanı İsmail Adanur: 30 red 31 kabul 2 çekimser oy aldı.

Oyların çoğunluğu red çıkarken birbirine yakınlıkları da dikkat çekti.

GÖREVDEN ALMALAR KESİNLEŞTİ

Böylece görevden alınan il ve ilçe başkanlarını görevlerine iade talepleri reddedildi. Bu doğrultuda MYK'nın görevden alma işlemi kesinleşti.

CHP'Lİ YARKADAŞ: MUHALEFET ÖNEMLİ BİR ARGÜMANINI KAYBETTİ

CHP'li Barış Yarkadaş sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "CHP'de parti içi muhalefetin görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadesini istediği oylama sonuçlandı. Parti Meclisi üyeleri, göreve iade için gereken 40 oyu vermedi. Böylece MYK'nın görevden almaları kesinleşti. Muhalefet, 40 oyu bulamadığı için önemli bir argümanını kaybetti." ifadelerine yer verdi.

"ÖNEMLİ BİR OYLAMA, PARTİ İÇİ MÜCADELENİN İLK YANSIMASI"

CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, "Aslında bu parti içi mücadelenin ilk oylamasıydı. Bu sebeple bu önemli bir oylama. Bu oylamada parti içi mücadelenin ilk yansıması diyebiliriz" yorumunda bulundu.

"ÇOĞUNLU ELDE ETSELERDİ, DEĞİŞİMİ KURULTAYA GİTMEDEN HIZLANDIRABİLİRLERDİ"

Değişimcilerin PM'de çoğunluğu elde edemediğinin altını çizen Bila, "Değişim isteyen grubun böyle bir toplantıda eğer göreve iade edilecek 40 oyu bulmaları başka bir anlam taşırdı. Bulamamaları da başka bir anlam taşımakta. 40 oyu bulamamaları parti meclisinde çoğunluğu elde edemedikleri anlamına geliyor. Belki ilk oylama böyle bir sonuç alabilselerdi bu değişim hareketini kurultaya gitmeden hızlandırabilirlerdi. İlk karşılaşmayı parti içinde değişim isteyen grubun kaybettiğini görüyoruz. Ama yine de bir güç koydukları görülüyor. Bundan sonraki her oylamaya bu gözle bakılacaktır" ifadelerini kullandı.