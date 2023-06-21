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Politika

CHP'de deprem: 24 il başkanı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda, 24 il başkanının istifa ettiği ileri sürüldü.

21 Haziran 2023 Çarşamba 20:40 - Güncelleme:
CHP'de deprem: 24 il başkanı istifa etti
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Seçim hezimeti sonrası CHP'de sular durulmuyor.

TV 100'ün haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 81 il başkanı ile parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda 24 il başkanının istifa etti.

CHP kaynakları henüz istifalarla ilgili bir açıklama yapmadı.

DEĞİŞİM TARTIŞMALARI

8 buçuk saat süren kritik toplantının öncelikli gündemi, seçim sonrası yapılan değişim tartışmaları oldu.

Basına kapalı toplantıda; seçim sonuçları, seçim döneminde yapılan aksaklıklar, partiye yönelik eleştiriler ve kurultay takvimi ele alındı.

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