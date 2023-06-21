Seçim hezimeti sonrası CHP'de sular durulmuyor.
TV 100'ün haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 81 il başkanı ile parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda 24 il başkanının istifa etti.CHP kaynakları henüz istifalarla ilgili bir açıklama yapmadı.
DEĞİŞİM TARTIŞMALARI
8 buçuk saat süren kritik toplantının öncelikli gündemi, seçim sonrası yapılan değişim tartışmaları oldu.
Basına kapalı toplantıda; seçim sonuçları, seçim döneminde yapılan aksaklıklar, partiye yönelik eleştiriler ve kurultay takvimi ele alındı.