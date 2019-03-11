CHP Sözcüsü Öztrak: Disipline sevk edilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'dur
CHP Sözcüsü Öztrak: Disipline sevk edilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'dur. Edremit adayı Selman Arslan disipline sevk edildi ifadesi sehven geçmiştir.
CHP Sözcüsü Öztrak: Disipline sevk edilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'dur. Edremit adayı Selman Arslan disipline sevk edildi ifadesi sehven geçmiştir
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