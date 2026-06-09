TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP'de yaşanan grup toplantısı kavgasıyla ilgili edindiği kulis bilgilerini yazdı.

Yiğitel'in AKŞAM Gazetesi'nde yayımlanan haber/analizi şöyle:

CHP'de yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasının ardından parti içi kriz büyüdü. 'Mutlak butlan' kararı sonrası gözler bugün Meclis'te yapılması beklenen CHP Grup Toplantısı'na çevrildi.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle konuştum. Özel'e yakın isimler, "Grupta Genel Başkan Özgür Özel konuşacak. Tıpkı Murat Karayalçın gibi diğerleri de gelip dinleyebilirler" dedi. Kılıçdaroğlu'na yakın isim ise "Fiili bir durum var, bugün göreceğiz. Genel Başkan Kılıçdaroğlu kesinlikle geri adım atmayacak" dedi. Kılıçdaroğlu ekibinin en yaşlı üye başkanlığında grup toplantısını gerçekleştireceği ve mevcut yönetimi de görevden alacağı ifade edildi.

AYNI SALON, AYNI SAAT!

Özgür Özel, dün topladığı MYK sonrası "Yarın grup toplantısı yapacağım. Partililerimizi davet ediyorum" açıklamasını yaptı. Aynı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu ekibi de Meclis Başkanlığı'na yazı göndererek toplantı talep etti ve katılacak isimleri tek tek bildirdi. Bunun dışındakilerin salona alınmaması istendi.

TBMM'DE YER KAPMACA

Meclis'te ilk kez yaşanan bu durum siyasi kulislerde 'kaos' olarak değerlendirildi. Kulislerde konuşulanlara göre bugün CHP grup salonunda koltuk kapmaca yaşayacak. İlk koltuğu kapan taraf konuşmayı da yapacak. Burada oluşacak arbede nedeniyle ihtimaldir ki grup konuşmaları da yapılamayacak. Edindiğim bilgiye göre, Meclis Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup salonuna girişine kadar güvenlik tedbirlerini artırdı. Ancak salon içindeki durum tamamen CHP'nin iç işi olarak değerlendiriliyor.

İSTERSE DİNLEYEBİLİR

Özgür Özel'e yakın isimler özetle, "Grubun gündemi, grup yönetimi tarafından belirlendi. O doğrultuda hareket edilecek. Gündem uyarınca Genel Başkan Özgür Özel bir konuşma yapacak. Onun dışında konuşmacı olmayacak. Ancak herkes dinlemeye gelebilir. Daha önce Karayalçın gibi eski genel başkanlar da gelip grup konuşmasını dinledi. Kemal bey de isterse dinleyebilir" dedi.

GRUBU DEĞİŞTİRECEK

Özgür Özel'e yakın isimler, "Grubun gündemi grup yönetimi tarafından belirlenir. Genel Başkan Özgür Özel konuşma yapacak. Kemal bey de isterse dinleyebilir" dedi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise, grup başkanının genel başkanı çağırmasının bir teamül olduğunu belirterek, "Oturumun sahibi Genel Başkandır. Nasıl ki TBMM Genel Kurulu ilk toplandığında bir başkan ve başkanvekilleri yok, onun yerine en yaşlı üye başkanlığında toplanabiliyor" görüşünü savundu. Bir başka isim ise daha sert konuşarak, "Parti grup yönetimi Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimini tanımıyorlar. Bu nedenle de değiştirilecekler" iddiasını dile getirdi.

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