CHP'de ''grup toplantısı'' kavgası! Kılıçdaroğlu yeni kararını duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında Meclis önünde yaşanan arbedeyi polis ayırdı.

Kılıçdaroğlu ile Özel'i destekleyen partililer, CHP Grup Toplantısı öncesinde sabahın erken saatlerinde Meclis'e geldi. Meclis'in Dikmen ve Çankaya kapılarının önünde gruplar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Dikmen Kapısı önünde slogan atan gruplar arasında yaşanan kısa süreli arbede polisin müdahalesiyle sona erdi.

Arbedenin ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup, Genel Merkez'de yapılacağı duyurulan toplantıya katılmak üzere Meclis'in önünden ayrıldı.

Yaşananların ardından Meclis'in Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililere hitap eden Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sakin olunmasını istedi.

Partililerin grup salonuna alınması için her şeyi yapacaklarını dile getiren Başarır, partililerden güvenlik görevlilerine yardım etmelerini istedi.

Öte yandan yaşananlar öncesi polis ekiplerince kapı önünde bekleyenlere TBMM Başkanlığının CHP'nin grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağına yönelik duyurusu okundu, dağılmaları çağrısında bulunuldu.

TBMM BAŞKANLIĞI, CHP GRUP TOPLANTISINA ZİYARETÇİ ALINMAYACAĞINI DUYURDU

TBMM Başkanlığı, CHP'nin bugün gerçekleştireceği grup toplantısına "ciddi güvenlik riski nedeniyle" ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na bir yazı gönderdiği bildirildi.

TBMM İçtüzüğünün 164. maddesinin birinci fıkrasının "Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür." hükmünün hatırlatıldığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkur hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE KONUŞACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın saat 14.00'te parti genel merkezinde yapılacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!" dedi.

Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vakti olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Günün, baba ocağına sahip çıkma günü olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz." dedi.