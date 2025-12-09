İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5956
  • EURO
    49,594
  • ALTIN
    5760.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'de ihraç kararı! Milletvekili Çakır partisinden istifa etti
Politika

CHP'de ihraç kararı! Milletvekili Çakır partisinden istifa etti

TBMM'deki komisyon görüşmelerinde Halk TV'nin kendisini hedef aldığını belirterek, 'Bana sabıkalı diyorlar. Buna sessiz kalan CHP milletvekillerini protesto ediyorum' sözlerini sarf eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır partisinde kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. İhraç kararı sonrası CHP'li Vekil Çakır partisinden istifa etti.

AA9 Aralık 2025 Salı 15:44 - Güncelleme:
CHP'de ihraç kararı! Milletvekili Çakır partisinden istifa etti
ABONE OL

Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Hasan Ufuk Çakır, konuya ilişkin detaylı açıklamayı yarın düzenleyeceği basın toplantısında yapacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, son dönemde partiye yönelik ifadeleri sebebiyle CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini açıklamıştı.

  • Hasan Ufuk Çakır
  • vekil
  • ihraç

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.