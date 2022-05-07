CHP'de 'İmamoğlu' çatlağı: Ne yapmaya çalışıyor, anlamıyoruz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rize, Artvin ve Trabzon'u kapsayan üç günlük Karadeniz turunun ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

İmamoğlu'nun köşe yazarları ve gazetecilerle birlikte çıktığı Karadeniz turu kapsamındaki il ziyaretleri, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına mı hazırlanıyor" sorusunu gündeme getirdi. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; DW Türkçe, CHP kulislerinde İmamoğlu'nun Karadeniz turunun yankılarını araştırdı.

KILIÇDAROĞLU'NA TAVIR

CHP'de aralarında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu bazı üst düzey isimler, İmamoğlu'nun adaylık çalışmasına başladığını ancak bu durumun genel merkezdeki fikir ayrılıklarının belirginleşmesine neden olduğunu dile getirdi. Bir yetkili, Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi üyelerinden belirlediği MYK içerisinde bazı üyelerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını ve bunu da dile getirmeye başladığını ifade etti. Yetkili, MYK üyelerinin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "seçilebilirlik" kriterine uymayacağı görüşünü savunduğunu ifade etti.

İKİNCİ SARIGÜL MÜ?

CHP içerisinde yapılan yorumlarda İmamoğlu'nun Karadeniz ziyareti ile ilgili ağırlıklı olarak, "Ne yapmaya çalışıyor, anlamıyoruz", "İkinci Sarıgül vakası olacak" gibi değerlendirmeler öne çıkıyor.

İmamoğlu cephesinden alınan bilgilere göre ise İmamoğlu, bölge gezileriyle genel merkezi, kendisini aday göstermeye zorlamayı hedefliyor.

İmamoğlu'nun bir de B planı bulunduğu, istediğini elde edemezse CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturarak, buradan da başbakanlığa yürümeyi hedeflediği söyleniyor.

ATEŞ: CHP YÖNETİLEMİYOR

Karadeniz gezisine ilişkin tartışmalara eski CHP'liler de katıldı.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Sorun, CHP'nin yönetilememesidir. Her partinin, kurumun iç sorunları vardır, olacaktır da. Birinci adamlar bu sorunları kendi iç organlarında ve muhatapları ile konuşarak çözerler" dedi. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları, il başkanları, milletvekilleri ve yardımcılarını kamuoyuna şikayet ederek itibarsızlaştırma yöntemini tercih ettiğini öne süren Ateş, "Bir anlamda kendisi ayakta kalsın diye kadrolarını, partisini çürütmektedir. Sorumlu bir yöneticinin başvurmadığı bir yöntemdir; acizliktir" diye konuştu.