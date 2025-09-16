İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3194
  • EURO
    48,7196
  • ALTIN
    4893.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'de istifa depremi! 3 başkan yardımcısı art arda bıraktı
Politika

CHP'de istifa depremi! 3 başkan yardımcısı art arda bıraktı

Antalya'da CHP'li Aksu Belediyesi'nde 3 başkan yardımcısı Hüseyin Çelik, Mevlüt Uludağ ve Hasan Şişli art arda istifa etti.

IHA16 Eylül 2025 Salı 08:01 - Güncelleme:
CHP'de istifa depremi! 3 başkan yardımcısı art arda bıraktı
ABONE OL

Antalya'nın CHP'li merkez Aksu Belediyesi'nde Başkan Yardımcıları Hüseyin Çelik, Mevlüt Uludağ ve Hasan Şişli görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Belediyede görev yapan beş başkan yardımcısından üçü görevlerinden ayrılmış oldu.

İstifa kararını sosyal medya hesabından paylaşan Hüseyin Çelik, Aksu Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek, "Bu kararımı, aktif siyasette daha fazla sorumluluk almak ve Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadelemi sürdürmek amacıyla verdim. Görevim süresince birlikte yol yürüdüğüm tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de Aksu'muz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Saygı, sevgi ve mücadeleyle" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çelik

Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ da istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Kıymetli Aksu halkı, 2024 yerel seçimlerinde İsa Yıldırım başkan ile birlikte çıktığımız yolda seçimleri Aksu'da birinci parti olarak tamamladık. Bu süreç sonrası İsa Yıldırım başkanın takdirleriyle yaklaşık 1,5 yıldır Aksu Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm. Bugün itibarıyla görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bundan sonra CHP Aksu Belediyesi Meclis Üyesi olarak siz değerli Aksu halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Görev sürem boyunca oy veren ya da vermeyen herkesin yanında olmaya, herkese hizmet etmeye gayret ettim. Eğer bir kusurum olduysa affola, akıbet hayrola."

Mevlüt Uludağ

Hasan Şişli

İstifa zincirine biri daha eklendi

AK Parti'ye toplu geçiş iddiası

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti
  • Aksu Belediyesi
  • istifa

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.